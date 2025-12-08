El espectacular belén en tres alturas que un matrimonio de Castellón convierte en una obra de arte cada Navidad

Merche Martinavarro

En cuanto se entra en la vivienda de Fina y Alfredo, en Betxí, se entiende que allí la Navidad no empieza en diciembre, sino en septiembre. Este matrimonio, de alrededor de 70 años, dedica cada año tres meses a construir un belén que ya es mucho más que una tradición familiar: es una auténtica obra artesanal que ocupa media planta baja de su casa y que los vecinos pueden visitar.

