El futuro de la Tinença de Benifassà en juego: el proyecto de párking enfrenta a ecologistas y empresarios turísticos

La propuesta de creación de un aparcamiento de gran capacidad junto al embalse de Ulldecona, en pleno entorno natural de la Tinença de Benifassà, ha generado un intenso debate entre colectivos ecologistas y el sector turístico y hostelero de la zona. El proyecto, aún en fase inicial, pretende ordenar la afluencia de visitantes y mejorar los accesos, pero ha despertado posturas enfrentadas sobre su impacto ambiental y su papel en el desarrollo local.

Por un lado, la Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina (APNAL) y Ecologistas en Acción considera que la construcción del aparcamiento, ubicado en suelo protegido del parque natural, supondría una "agresión innecesaria” a un paraje de alto valor ecológico. Señalan que la intervención alteraría un entorno especialmente sensible, afectando a hábitats y especies protegidas. Además, advierten de que la iniciativa podría incentivar una presión humana que, a su juicio, pone en riesgo la conservación a largo plazo del espacio.

El proyecto prevé habilitar una zona de aparcamiento junto al pantano de Ulldecona. / Javier Flores

Desde el sector turístico y hostelero, sin embargo, la visión es muy distinta. La Agrupación de Turismo de la Tinença de Benifassà se muestra “muy optimista” ante la propuesta, y consideran que esta es una oportunidad para ordenar las visitas y dinamizar la economía local. Defienden que el turismo es “casi el único medio de vida” en la zona y recuerdan que su continuidad depende de que existan infraestructuras capaces de gestionar de forma eficaz la llegada de visitantes.

Usos regulados

Para el colectivo turístico, una protección “estricta y paralizante” puede tener un efecto contrario al deseado, llevando al abandono del territorio y, finalmente, a la pérdida del valor natural que se pretende resguardar. A su juicio, mantener vivo el entorno pasa por dotarlo de usos regulados que permitan a residentes y visitantes disfrutarlo de manera segura y sostenible. En este sentido, sostienen que un aparcamiento bien diseñado podría contribuir a reducir el acceso disperso de vehículos, organizar mejor las rutas y favorecer un turismo responsable que repercuta en la conservación.

En cualquier caso, son las administraciones competentes las que ahora deberán analizar el proyecto y valorar su viabilidad técnica y ambiental. El debate continúa abierto en una comarca que, además de afrontar una fuerte despoblación desde hace décadas, encuentra en el turismo uno de los pocos motores capaces de aportar valor añadido y mantener vivos sus parajes. Para muchos vecinos y empresarios, facilitar un acceso ordenado a la Tinença no solo busca compatibilizar conservación y desarrollo, sino asegurar la continuidad de una actividad que ayuda a preservar el territorio y evitar su abandono.