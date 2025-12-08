Una Navidad cargada de tradición y cultura para dinamizar Torreblanca

La localidad de Torreblanca se prepara para vivir una Navidad especial con la celebración de la Fira de Nadal 2025, que tendrá lugar los días 12 y 13 de diciembre en el Pati de l'Escola. La programación, elaborada por el Ayuntamiento, apuesta por una oferta variada que combina actividades para todas las edades, tradición, cultura y dinamización económica en el centro del municipio.

El viernes 12 de diciembre a las 17.30 horas se inaugurará oficialmente la feria con la participación de una pastoreta y un zanquero, que aportarán el ambiente festivo propio de estas fechas. La primera tarde contará también con un taller de maquillaje de fantasía y dos talleres florales con inscripción previa, pensados para fomentar la creatividad en familia y reforzar el espíritu navideño del evento.

Espectáculo de fuego

La jornada del viernes culminará con un espectáculo de fuego a las 20.00 horas, uno de los actos más esperados por los asistentes. Este tipo de actuaciones se ha convertido en un elemento distintivo de las celebraciones navideñas de Torreblanca, gracias a su poder de convocatoria y su capacidad para dinamizar el entorno comercial y hostelero.

La alcaldesa, Tania Agut, destaca: "Este año hemos apostado por una programación muy participativa, que combina nuestras tradiciones con propuestas culturales y familiares. Queremos que la Navidad sea un punto de encuentro y también una oportunidad para que nuestro comercio y nuestra hostelería se beneficien del movimiento que genera la feria”.

Desfile y concierto

El sábado 13 dará comienzo a las 10.30 horas con un desfile de personajes navideños que recorrerán el recinto ferial. A continuación, a las 11.15 horas, el Grup de Dolçainers i Tabaleters El Senill ofrecerá un concierto de Navidad, recuperando la esencia musical más tradicional de la cultura valenciana.

A mediodía se celebrará un taller de manualidades y, a las 12:30 horas, tendrá lugar una cata de tres vinos de la IGP Castelló acompañados de un aperitivo de 964 Tasting Shop. La actividad, con plazas limitadas, tiene como objetivo visibilizar y poner en valor los productos de proximidad, una apuesta clara del Ayuntamiento por el apoyo al sector local.

'Pastoreta Nadales'

La programación continuará a las 13.00 horas con la tradicional Pastoreta Nadales, que reúne música y participación vecinal. Por la tarde, a las 17.00 horas, será el turno de los alumnos de la escuela de la Unió Musical Torreblanca, cuya actuación supone un reconocimiento al talento local y a la importancia de la formación musical en el municipio.

A las 18.00 horas los niños y niñas podrán disfrutar de un taller para escribir la carta a Papá Noel, que además visitará la feria. La narración de cuentos tradicionales a las 19.00 horas y un nuevo espectáculo de fuego a las 20.00 horas cerrarán un fin de semana lleno de actividades y ambiente navideño.

Impulso al comercio

La alcaldesa Tania Agut subraya: "Programaciones como esta no solo enriquecen la agenda cultural, sino que impulsan la vida del municipio. La Fira de Nadal atrae a visitantes, anima las compras y refuerza el sentimiento de comunidad”. Además, añade que “desde el Ayuntamiento trabajamos para que Torreblanca sea sinónimo de tradición, pero también de dinamismo. Queremos que estas fiestas sean un punto de unión y de apoyo a nuestro comercio, a nuestras asociaciones y a todos los que contribuyen a mantener vivo nuestro pueblo”.

Con esta programación, Torreblanca reafirma su compromiso con unas fiestas navideñas participativas, cargadas de cultura, música, comercio y actividades pensadas para todos los públicos, consolidando la Fira de Nadal como un referente comarcal en estas fechas tan especiales.