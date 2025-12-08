El patrón de Burriana, Sant Blai, volverá a procesionar en febrero en su peana tras la restauración de la misma

El patrón de Burriana, Sant Blai, volverá a procesionar en su peana el próximo mes de febrero, tras concluir la restauración de la misma. Y es que el Ayuntamiento y la Diputación de Castellón han culminado los trabajos para reparar la plataforma, un bien de relevancia local de gran valor para el vecindario y la historia del municipio.

El punto y final de estas labores tienen su relevancia porque en febrero de este ejercicio del 2025, la imagen de Sant Blai no pudo ser procesionada a hombros debido a los importantes desperfectos detectados en 2019 en la peana. Los daños, que se estimaron en unos 25.000 euros según un informe encargado por la propia cofradía, habían afectado a la talla de madera, la decoración vegetal y las imágenes, provocando grietas y nuevos deterioros en la estructura.

La peana de Sant Blai de Burriana, obra del artista vila-realense Julio Pascual Fuster, ya está completamente restaurada. / Mediterráneo

Ahora, tras los trabajos realizados por el Servicio de Restauración de la Diputación, que han podido comprobar en primera persona el alcalde, Jorge Monferrer junto al diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, la excepcional obra del artista vila-realense Julio Pascual Fuster, vuelve a recuperar su esplendor y está lista para volver a desfilar por las calles.

Trabajos realizados

La restauración de la peana de Sant Blai ha incluido diversas actuaciones para recuperar la peana que fueron explicados de primera mano a los vecinos en una jornada de puertas abiertas. Una intervenciones que han consistido en una limpieza superficial con aspiración controlada, seguida de un tratamiento de desinsectación con cipermetrina. También se ha procedido a eliminar elementos ajenos a la obra, como clavos y tornillos, y a una limpieza para eliminar suciedad y barnices degradados.

En cuanto a la estructura, se ha acometido la recolocación de fragmentos originales mediante pernos internos y la consolidación de grietas y fisuras estructurales con cola de conservación. Para la policromía, se han utilizado colas naturales y, en casos necesarios, resinas sintéticas. Finalmente, se ha ejecutado la reintegración volumétrica de faltantes con injertos de madera o masillas, y la replicación en 3D de elementos decorativos.