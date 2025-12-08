Un personaje histórico de Castellón que pocos conocen vuelve a la actualidad gracias a un videojuego

Cuando tenía 15 años, recibí una noticia que cambiaría mi vida, una que aún no consigo entender del todo. Aquella tarde, mis padres anunciaron algo importante, algo que me obligaría a dejar mi hogar y emprender un viaje. No sabía a qué me enfrentaba, pero algo dentro de mí me decía que era el inicio de algo grande...

Así empieza Antonio Ponz: Cartas de un viajero, un videojuego que da a conocer la historia del personaje más ilustre, desconocido para muchos, de un pueblo de Castellón, como es Bejís.

Cartel del videojuego educativo sobre Antonio Ponz. / Mediterráneo

Con motivo del 300 aniversario de su nacimiento, seis alumnos (Eva María García, Shary Balbera, Juan Antonio Jiménez, Selena Monforte, Nuria Ortega y Alejandro Debén) del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universitat Jaume I (UJI) han diseñado una aventura gráfica y educativa centrada en este personaje.

A través de puzles, permite conocer de forma interactiva los viajes más importantes que realizó Antonio Ponz a lo largo de su vida, en la que recorrió, además de su Bejís natal, Valencia, Roma, Madrid o Londres.

El proyecto se enmarca en una iniciativa en la que una treintena de estudiantes han desarrollado diferentes videojuegos inspirados en la cultura, el patrimonio y la historia de seis municipios de Castellón para poner en valor aquello que les hace únicos.

En el caso de Bejís, el videojuego propone recorrer los paisajes, ideas y episodios clave de la obra de Ponz Viaje de España desde una experiencia inmersiva ambientada en el mismo municipio.

Pincha en este enlace para probar el videojuego sobre Antonio Ponz y jugarlo 'on line'.

¿Quién fue Antonio Ponz? Nacido en Bejís en 1725, Antonio Ponz fue un polifacético ilustrado que dedicó su vida al estudio del arte y el patrimonio español. Tras formarse en humanidades y filosofía, amplió sus conocimientos en Roma, epicentro del arte clásico, donde contactó con figuras clave del pensamiento neoclásico como Winckelmann y Anton Raphael Mengs. A su regreso a España, Ponz desempeñó un papel crucial como funcionario de la Ilustración en instituciones como la Biblioteca de El Escorial y la Real Academia de la Historia. Su obra fundamental, el Viaje de España (publicada entre 1772 y 1794 en 18 volúmenes), es un exhaustivo testimonio del vasto patrimonio cultural y natural de la época. A través de una mirada racional, crítica y reformista, Ponz no dudó en denunciar las desigualdades sociales, la superstición religiosa y la decadencia artística, abogando por un modelo de progreso basado en la educación, el conocimiento y el respeto por la naturaleza. También exploró el ámbito internacional con su Viaje fuera de España’(1785), comparando el estado cultural y económico con otros países europeos y defendiendo reformas ilustradas para modernizar el país. Su figura encarna valores como el amor por el saber, la defensa del patrimonio y la convicción de que el arte y la cultura deben estar al servicio del bien común, cualidades que permanecen plenamente vigentes hoy.

Actos para conmemorar el Año Ponz

La presentación en público del videojuego fue uno de los actos finales para cerrar el Año Ponz, la programación cultural que ha impulsado el Ayuntamiento de Bejís para rendir homenaje a este escritor, cronista, crítico de arte, pensador ilustrado y uno de los primeros defensores del medio ambiente.

Los creadores del videojuego fueron a Bejís para contar el proceso creativo, explicar los retos que supone trasladar aspectos históricos y culturales hasta un formato interactivo, y hablar sobre por qué el videojuego puede ser una herramienta perfecta para conectar patrimonio con nuevos públicos.

Los alumnos que han creado el videojuego fueron a Bejís para presentarlo en público. / Mediterráneo

El broche a los actos del Año Ponz también incluyó una sesión de dibujo rápido y retrato del natural, en la que los jóvenes participantes debían dibujar la figura de Antonio Ponz, representado por Miguel Ángel Capilla, del grupo de teatro local Arabogue Teatro, quien hizo de modelo.

Y también la inauguración institucional del mural realizado por el artista Javier Soligó, que ya forma parte del paisaje del pueblo.