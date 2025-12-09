Almassora honra a su médico de siempre y a su historiador de referencia

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha comunicado oficialmente la concesión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Almassora al prestigioso médico Juan A. Casanova Claramonte como hijo predilecto y al historiador Primitiu Garcia i Pascual como hijo adoptivo del municipio. En los informes correspondientes para otorgar estas distinciones, se recogen todos los méritos, actuaciones, servicios y circunstancias que hacen a ambos valedores de estos nombramientos que deberán ser ratificados en sesión plenaria. La alcaldesa ya ha trasladado a los portavoces del resto de grupos políticos con representación municipal estos reconocimientos.

El bagaje de Casanova se comienza con la licenciatura en Medicina por la Universitat de València en 1980 y se amplía con una extensa trayectoria profesional en centros de salud y hospitales. Hace más de 35 años, abre consulta en Almassora como médico de familia, un espacio por el que han pasado generaciones de almassorins, además se ha desplazado a centenar de domicilios particulares para ver y tratar a sus pacientes. Actualmente, sigue haciéndolo con una destacada profesionalidad y una valiosa dedicación. Una tarea que le han hecho valedor del reconocimiento y el afecto de multitud de almassorins.

Durante su trayectoria el “médico de Almassora”, así se le conoce popularmente, ha recibido diversos reconocimientos como muestra de su estrecha vinculación con su localidad, además fue mantenedor de la reina o ha sido el invitado de honor de la Rompida de la Hora del Jueves Santo.

“En Juan A. Casanova Claramonte converge toda una vida dedicada a sus pacientes, a los vecinos de Almassora, yendo incluso más allá de su profesión de médico. Ha contribuido de manera excepcional al bienestar de nuestro pueblo, siempre con discreción y humildad, por eso creemos conveniente que su labor sea reconocida de modo institucional por el Ayuntamiento; sabiendo que este homenaje y respeto tiene un consenso unánime entre los almassorins, al ser un ejemplo para todos nosotros y para las futuras generaciones”, ha expuesto la alcaldesa.

Hijo adoptivo

Primitiu Garcia i Pascual, castellonense de nacimiento, lleva años viviendo en Almassora. Se licenció en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Antigua, en el año 1986. Ha trabajado durante muchos años en el Ayuntamiento de Almassora, ocupando distintos puestos y, en la actualidad, es técnico de Educación. Sin embargo, su huella en Almassora va más allá del ámbito laboral, aunque su ejercicio profesional le ha llevado a impulsar o trabajar directamente en proyectos e iniciativas en beneficio de Almassora y sus vecinos.

Aun así, nunca ha dejado de lado su formación universitaria, continuando con una labor investigadora, especialmente sobre la historia de Almassora, lo que lo ha convertido de manera oficiosa en el historiador y cronista de la localidad, tal como demuestra su extensa bibliografía.

A todo ello, por su carácter participativo y entusiasta, debe sumarse que ejerció como mantenedor de las fiestas en 2013. También cabe destacar su labor docente en el municipio, que lo ha llevado a transmitir sus conocimientos sobre historia y, especialmente, sobre Almassora, a generaciones de mayores, siendo profesor de Historia en la UNED Sénior de Almassora desde 2010.

“Para Almassora es un honor reconocer a una persona que, como Primitiu, ha dedicado su vida a conocer, proteger y difundir nuestra historia y nuestras raíces. Aunque no nació aquí, ha demostrado con creces que ser de Almassora es, sobre todo, una cuestión de compromiso y de amor por nuestro pueblo”, ha afirmado la alcaldesa.

El último nombramiento como hijo predilecto tuvo lugar en 2020, distinguiendo al historiador de arte Tomás Llorens Serra, quien falleció un año después.