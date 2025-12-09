Benicarló reabre su piscina tras casi 6 años: 300 abonados y 200 inscripciones a cursos

Este martes, 9 de diciembre, es un día para recordar por todos los benicarlandos y benicarlandas: el día en el que reabre sus puertas la piscina municipal de Benicarló, tras casi 6 años.

Cerró en marzo de 2020, dejando a los usuarios y clubes sin instalaciones. Ahora, cinco años y nueve meses después, y tras un largo camino administrativo, la ciudadanía ha regresado al agua con más ganas que nunca. Desde primera hora de la mañana, la afluencia de personas ha sido constante. “De 06.00h a 09.00h han entrado más de 50 personas, se nota que la gente tenía ganas de venir a la piscina”, explica el coordinador de las instalaciones, añadiendo que “de momento, llevamos 284 abonados y unas 200 personas preinscritas en los cursillos trimestral que empezarán en enero”.

"Benicarló recupera una instalación imprescindible para la salud, el deporte y el bienestar de centenares de personas" Juanma Cerdá — Alcalde de Benicarló

Origen de la problemática

Las instalaciones cerraron en marzo de 2020 a causa de la pandemia y el estado de alarma, pero ya no pudieron volver a abrir por varios problemas estructurales y de mantenimiento que impedían su funcionamiento con garantías.

Como consecuencia, el consistorio ha tenido que llevar a cabo una intervención a fondo para actualizar el equipamiento. Las obras se han centrado en la adecuación energética, la instalación de placas fotovoltaicas, la renovación del sistema de climatización, renovación de los vestuarios, la mejora de todo el sistema de evacuación de aguas residuales y la instalación de un ascensor en la zona de gradas.

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha calificado este día como “histórico”, porque, afirma, “han sido cinco años de espera, de trabajo intenso y de muchas gestiones para poder abrir la piscina con todas las garantías y hoy, finalmente, podemos decir que Benicarló recupera una instalación imprescindible para la salud, el deporte y el bienestar de centenares de personas”.

Casi seis años después, y tras un largo camino administrativo, la ciudadanía ha regresado al agua con más ganas que nunca. / Alba Boix

Horario de apertura

La piscina abrirá de lunes a viernes de 7.00h a 21.00h y los sábados, de 9.00h a 14.00h.

La oferta deportiva incluirá natación para bebés, cursos de aprendizaje, consolidación y perfeccionamiento, actividades de salud y tercera edad, aquagym y natación para embarazadas.

Club de Natación

Desde el Club Natación Benicarló celebraron la reapertura. “Estamos muy contentos y hay mucha expectación”, han declarado a Mediterráneo. “Muchos de los nadadores que hoy estrenan la piscina no habían llegado a conocerla antes, por ello las sensaciones son diversas, desde gente que está descubriendo que Benicarló tiene piscina a gente que hemos nadado toda la vida aquí y que volvemos a casa después de casi seis años”, explicaba el presidente del club, Javier Vicente.

Durante este tiempo que ha permanecido la piscina cerrada “hemos hecho muchos esfuerzos en cuanto a desplazamiento, nadando en Vinaròs o Alcanar, lejos de casa y con gastos extra”, narraba Vicente, subrayando que han perdido muchos nadadores “que al salir de l’Escoleta con 5 años no podían continuar en Benicarló”. A partir de ahora, “tener a los niños nadando en casa implicará no perder socios, continuidad, una gran cantera; estamos como un niño con un juguete nuevo”.

Javier Vicente valoró las instalaciones como “espectaculares, como si fueran completamente nuevas a estrenar, todas adecuadas e impecables”.

Esta reapertura va a suponer al Club Natación Benicarló “un ahorro de dinero y de tiempo, y desde el club solo tenemos palabras de agradecimiento a todos los socios que han aguantado por su paciencia y perseverancia, porque es algo que no tendría que haber pasado nunca”.