Benicàssim activa los descuentos del 50% para el comercio local de Navidad

La campaña ‘Bonus Comerç’ ha comenzado este lunes en Benicàssim con un objetivo claro: incentivar las compras navideñas en el comercio tradicional mediante descuentos directos financiados por el Ayuntamiento. La iniciativa, que estará activa hasta el 5 de enero de 2026, destina 24.000 euros para fortalecer la economía local en una de las épocas de mayor actividad del año.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha subrayado que el comercio de proximidad representa un motor de desarrollo para el municipio y ha destacado que, especialmente en Navidad, confiar en la experiencia del tejido comercial benicense es una apuesta segura que genera empleo y riqueza en el territorio.

Los bonos pueden adquirirse desde hoy en la web www.bonosbenicassim.es. Están disponibles en importes de 20, 50 y 100 euros, de los que el Ayuntamiento cubre el 50%. Cada persona empadronada puede obtener hasta 100€ en bonos por DNI.

Dinamización del comercio local

El concejal de Comercio, Carlos Martínez, ha señalado que ‘Bonus Comerç Benicàssim’ es una apuesta firme por dinamizar la economía local y reforzar el comercio de proximidad. Más de 25 comercios están ya adheridos a la campaña, mientras que la inscripción permanecerá abierta hasta el 5 de enero.