Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración

La recuperación del histórico Castillo de Alfandech de Alfondeguilla avanza a buen ritmo. Los trabajos de la primera fase en la zona ya están en marcha, centrados en devolver el esplendor a este importante vestigio del patrimonio local.

Esta etapa inicial del proyecto cuenta con una subvención de 150.000 euros aportada por la Generalitat Valenciana y los trabajos se están concentrando específicamente en el sector meridional del castillo. En concreto se trata de trabajos de restauración de la Torre del Piló con la finalidad de proteger este emblema patrimonial y garantizar un estudio arqueológico rigurosos de los restos de la antigua fortaleza.

El objetivo de esta primera fase es sentar las bases para la rehabilitación integral del castillo, permitiendo que esta joya histórica de la Sierra de Espadán pueda ser recuperada y disfrutada en el futuro. / MEDITERRÁNEO

Trabajos

Actualmente se está realizando la excavación arqueológica y la consolidación estructural para asegurar y estabilizar la estructura del sector, garantizando su preservación a largo plazo.

“Gracias a la ayuda de la Generalitat estamos llevando a cabo un riguroso estudio arqueológico que desvelará más secretos de nuestro pasado, sino que también nos darán la oportunidad de consolidar y preservar la estructura de 'el Piló', garantizando que las futuras generaciones puedan admirarlo y aprender de él. Es una inversión en nuestro pasado, sí, pero también en nuestro futuro cultural y turístico”, ha explicado el concejal de Cultura, David Galindo.