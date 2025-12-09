L’Alcora consigue 6,4 millones en subvenciones para modernizar la ciudad
Las ayudas permiten avanzar en proyectos de recuperación patrimonial, mejora de polígonos industriales, eficiencia energética, renovación urbana y nuevos servicios
El Ayuntamiento de l’Alcora ha conseguido recientemente más de 6,4 millones de euros en subvenciones externas, una cifra que el alcalde, Samuel Falomir, ha calificado como “histórica para nuestro municipio y decisiva para seguir avanzando en un modelo de ciudad moderna, sostenible y orgullosa de su patrimonio”.
Las ayudas, procedentes del Gobierno de España, la Generalitat ValencianaDiputación de Castellón y fondos europeos, permiten financiar proyectos recientemente ejecutados, actuaciones en marcha y otros que verán la luz en 2026, abarcando ámbitos como la recuperación patrimonial, la modernización industrial, el ahorro energético, los servicios urbanos, la gestión inteligente del agua, la movilidad y los nuevos equipamientos culturales.
“Estas inversiones demuestran que l’Alcora sabe aprovechar las oportunidades. Presentamos proyectos sólidos, bien trabajados y enfocados a mejorar la vida de las personas. Y las administraciones responden”, ha subrayado Falomir.
Principales subvenciones conseguidas
▶ 3,3 millones € - Rehabilitación de la Zona Fundacional de la Real Fábrica (Gobierno de España) - Inicio en 2026
La subvención más alta de la última convocatoria del Programa 2% Cultural -y la mayor concedida en España desde 2019- permitirá recuperar el edificio fundacional de la Real Fábrica del Conde de Aranda y ganar nuevos espacios públicos. La actuación transformará este inmueble en un centro de interpretación y área cultural, reforzando el potencial cerámico, patrimonial y turístico del municipio.
▶ 1,12 millones € - Mejora y modernización de los polígonos Torreta, Santa y Foies Ferraes (Ivace) – 2025-2026
Una inversión total de 1,2 millones permitirá mejorar seguridad, accesibilidad, señalización, sostenibilidad, alumbrado y servicios en tres áreas industriales clave. La semana pasada se pusieron en marcha las primeras actuaciones, el resto se ejecutarán el año que viene. Con esta ayuda, l’Alcora supera los 3 millones invertidos en polígonos en la legislatura, y 5,2 millones desde 2019.
▶ 624.385 € - Rehabilitación del edificio de La Muy Noble para la nueva biblioteca municipal (PIREP – UE) – Ejecutado
La rehabilitación integral del edificio histórico para convertirlo en la futura biblioteca municipal concluyó a finales de 2024. La segunda fase, de instalación de equipamiento y mobiliario, finalizará este año 2025. La nueva biblioteca se inaugurará en 2026.
▶ 498.446 € - Acondicionamiento de la Nave BIC como gran espacio polivalente (PIREP - UE) - Obras en marcha
Más de 1.000 m² serán transformados en un espacio cubierto que permitirá acoger actividades y eventos de muy diverso ámbito: culturales, educativas, deportivas, sociales, etc. La intervención permitirá superar el 50% del conjunto de la Real Fábrica recuperado.
▶ 265.000 € - Plan de mejora de gestión de residuos (Fondos UE – NextGeneration) - En marcha y 2026
Refuerzo de la recogida separada de biorresiduos, mediante la compra de contenedores, buzones comunitarios y bolsas compostables. Además, incluye una campaña de información y sensibilización para acompañar a la ciudadanía en la correcta separación de residuos, especialmente de la orgánica.
▶ 250.100 € - Digitalización del ciclo integral del agua (fondos europeos - PERTE)
Actuación ya en licitación para la modernización de la gestión del agua: implantar sensores, telemetría, detección temprana de fugas y control en tiempo real, entre otras actuaciones. El objetivo es avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible y transparente del agua.
▶ 133.000 € - Renovación de la calle Mayor de la Foia (Diputación) - Finalizado
Intervención integral, recientemente concluida, en uno de los principales viales de la pedanía de la Foia, que mejora la accesibilidad, la pavimentación, la red de agua potable y el saneamiento, dignificando el entorno urbano y facilitando el tránsito peatonal.
▶ 120.000 € - Consolidación del talud del passeig de Baix la Vila (Diputación) – Ejecutado recientemente
Obra destinada a garantizar la seguridad de los viandantes y preservar un enclave histórico tan significativo como la Reixa de la Vila. Incluye estabilización del talud, malla de protección, drenaje y mejoras estéticas con nueva vegetación.
▶ 46.800 € (28.799 préstamo bonificado + 17.999 subvención) - Instalación fotovoltaica en la Nave BIC (Ivace) – Ejecutado este año
La colocación de 120 paneles solares permitirá un ahorro energético anual de casi 88.000 kWh, beneficiando a la Real Fábrica y otros edificios municipales.
▶ 40.000 € subvención + 40.000 € préstamo -Instalación solar fotovoltaica en la ciudad deportiva (Ivace) – Ejecución en 2026
Instalación de 120 placas solares y seis baterías, que permitirá a la ciudad deportiva cubrir más del 33% de su consumo eléctrico con energía limpia, reduciendo emisiones y logrando un ahorro anual significativo, especialmente en iluminación nocturna.
El alcalde, Samuel Falomir, destaca que estas ayudas “no llegan por casualidad”, sino gracias a una planificación rigurosa y a la capacidad del Ayuntamiento para presentar proyectos competitivos ante otras administraciones. “Son inversiones que transforman l'Alcora: recuperamos espacios emblemáticos, modernizamos infraestructuras, apostamos por la sostenibilidad y reforzamos servicios básicos. Hacemos presente el futuro sin renunciar a lo que somos”, afirma.
El Ayuntamiento continuará trabajando para captar nuevos fondos que permitan seguir avanzando en esta estrategia de ciudad, combinando protección del patrimonio, modernización urbana, impulso económico y sostenibilidad.
