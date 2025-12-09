Nules activa el nuevo servicio de limpieza viaria por un millón de euros
El nuevo contrato cuenta con el servicio de dos barredoras eléctricas, ecológicas y silenciosas
Este mes de diciembre se ha puesto en marcha en Nules el nuevo servicio de limpieza viaria con importantes novedades para la mejora de la limpieza del municipio. De modo que, uno de los cambios más significativos es la implantación de dos barredoras eléctricas, ecológicas y silenciosas que cuentan con rutas diarias para poder pasar por todos los espacios públicos municipales, calles, parques y jardines.
De hecho, este servicio se implementa con dos personas por barredora, una de ellas limpia a pie con una sopladora para que la recogida sea más eficiente, además el trabajo de esta persona permite limpiar los espacios puntales que no se alcanzan con la barredora.
En otro orden de cosas, este nuevo servicio de limpieza dispone de control de rutas para comprobar las zonas que se limpian diariamente. Asimismo, lo que la gente deja fuera de los contenedores de manera incívica se limpia también de forma diaria; al igual que el vaciado de papeleras.
El Ayuntamiento de Nules ha adjudicado este servicio a la empresa Fomento de Benicasim SA (FOBESA) por un periodo de tres años, y por un importe total de 1.062.435,99 euros, siendo la cuantía anual del contrato de 354.145,33 euros.
Incluye, además de la limpieza general de viales públicos, el servicio de eliminación de residuos especiales como hierbas y vegetación, manchas y residuos adhesivos, o pintadas y carteles no autorizados; mantenimiento y baldeo; vaciado de papeleras; limpieza de emergencias; mantenimiento de mobiliario urbano; o la atención a eventos y actos festivos.
"Con el cambio de empresa concesionaria y con el cambio del sistema del servicio se quiere mejorar la limpieza tanto de la población de Nules, de Mascarell, de la zona marítima como de los polígonos industriales”, apunta el edil del área, César Estañol.
