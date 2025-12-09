Onda alza en Europa la voz de la cerámica española: una industria que sostiene 90.000 empleos

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha iniciado en Bruselas una intensa agenda institucional para defender ante las instituciones europeas los intereses del sector cerámico. Se trata de una industria estratégica para España y la Comunitat Valenciana que sostiene 90.000 empleos directos e indirectos en el país y produce 400 millones de metros cuadrados al año, además de generar un tercio de la economía de la provincia de Castellón.

Ballester ha mantenido las primeras reuniones de trabajo con Pablo Arias, Vicecoordinador del Grupo PPE en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor; Gabriel Mato, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana; Susana Solís, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria; y Maravillas Abadía, miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, a quienes ha trasladado la necesidad de “una transición energética realista, justa y compatible con la tecnología disponible y con la competitividad de nuestras empresas”.

Por su parte, Arias ha felicitado al Ayuntamiento de Onda por su capacidad de captar fondos europeos y saber orientar estos recursos a proyectos transformadores que mejoran la calidad de vida de los ondenses, resaltando: “Onda se ha convertido en un escaparate de competitividad, innovación y compromiso real con la transición climática”.

La alcaldesa llega a Bruselas tras reunirse en noviembre con la patronal ASCER para recoger las demandas del sector ante el nuevo marco regulatorio de descarbonización previsto por la UE. Durante los encuentros, la primera edil ha expuesto los datos que reflejan la dimensión e impacto del clúster cerámico en España y en Europa. Según los informes sectoriales, la cerámica española es el mayor productor y exportador europeo y el tercer mayor exportador mundial, además de líder global en diseño e I+D+i.

Asimismo, es un sector altamente comprometido con la sostenibilidad: recicla el 93% de sus residuos, evita 450.000 toneladas de CO₂ al año y solo supone el 0,9% de las emisiones cubiertas por el EU ETS (Régimen Europeo de Comercio de Emisiones), mecanismo de la Unión Europea para combatir el cambio climático.

Ballester ha mantenido las primeras reuniones de trabajo con Pablo Arias, Vicecoordinador del Grupo PPE en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor; Gabriel Mato, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana; Susana Solís, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria; y Maravillas Abadía, miembro de la Comisión de Asuntos Sociales. / MEDITERRÁNEO

Defensa del sector

Ballester ha explicado que el sector afronta una “grave vulnerabilidad” derivada de los cambios regulatorios previstos para el período 2026–2030, que contemplan una reducción del 34% en la asignación gratuita del ETS —suponiendo entre 109 y 163 millones de euros anuales— y una disminución del 37,5% en la retribución de la cogeneración, con un impacto añadido de 30 millones de euros al año. Estos costes equivalen entre el 60% y el 80% del beneficio neto de toda la industria cerámica.

A ello se suma que no existen alternativas tecnológicas viables para sustituir el gas natural en el corto ni en el largo plazo, pues el hidrógeno verde y el biogás aún se encuentran en fase de maduración.

En este sentido, Ballester ha subrayado: “La normativa europea no puede exigir un camino que todos queremos, pero que hoy no existe”. “Si Europa quiere liderar la transición climática, antes debe garantizar que sea compatible con la supervivencia de quienes producen aquí cumpliendo todas las reglas”, ha añadido.

La alcaldesa ha defendido un mensaje claro ante las instituciones comunitarias: “No se puede castigar a una industria que sostiene a miles de familias y que cumple estrictamente los estándares más exigentes del mundo. Pedimos coherencia, flexibilidad y que la transición energética no se convierta en un obstáculo insalvable para la competitividad”.

Durante las reuniones, representantes de la Comisión Europea han trasladado a la delegación de Onda su disposición a revisar los criterios del EU ETS, abriendo la puerta a estudiar ajustes que eviten impactos desproporcionados sobre sectores esenciales como el cerámico. Ballester continuará este miércoles con más reuniones técnicas en la Comisión Europea, donde presentará propuestas concretas en defensa del sector.

Ballester ha explicado que el sector afronta una “grave vulnerabilidad” derivada de los cambios regulatorios previstos para el período 2026–2030. / MEDITERRÁNEO

Líder en innovación urbana

Cabe destacar que Onda refuerza su posición como referente internacional al convertirse en la única ciudad española que lidera una red europea dentro del programa URBACT IV.

El proyecto CivicHeritage, inspirado en la transformación de la antigua fábrica cerámica de La Campaneta, sitúa al municipio al frente de un consorcio que reúne a ciudades de ocho países y que busca convertir antiguos espacios industriales en entornos culturales vivos, sostenibles y abiertos a la ciudadanía.