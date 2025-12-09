Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peñíscola reconstruirá los muros en los alrededores de la ermita de Sant Antoni

Adjudican las obras tras los recientes desprendimientos ocurridos a consecuencia de las intensas lluvias del pasado mes de octubre

Peñíscola adjudica las obras de reconstrucción de los muros en los alrededores de la ermita de Sant Antoni.

Peñíscola adjudica las obras de reconstrucción de los muros en los alrededores de la ermita de Sant Antoni. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Peñíscola adjudica las obras para la reconstrucción y refuerzo de muros de piedra en el entorno de la Ermita de Sant Antoni tras los recientes desprendimientos ocurridos a consecuencia de las intensas lluvias del pasado mes de octubre.

La empresa adjudicataria debe finalizar la ejecución de las obras antes del 27 de marzo de 2026, "el objetivo es reconstruir los tramos de muro de piedra que han caído y, además, asegurar el resto del perímetro para que la próxima romería a la ermita, tras la Semana Santa del año próximo, se pueda disfrutar de nuevo con toda seguridad de este espacio" ha explicado el edil del área de Urbanismo, Jorge Rovira.

Noticias relacionadas y más

La inversión del Ayuntamiento para estos trabajos asciende a 219.212,12 euros y la empresa adjudicataria ha sido Mi Casa Real State & Building.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
  2. Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
  3. Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
  4. Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
  5. Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
  6. El último horno que resiste en Moncofa
  7. Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano
  8. El boicot antitaurino que encendió a un pueblo de Castellón cumple 10 años y lo celebran con seis 'bous embolats'

Onda alza en Europa la voz de la cerámica española: una industria que sostiene 90.000 empleos

Onda alza en Europa la voz de la cerámica española: una industria que sostiene 90.000 empleos

Peñíscola reconstruirá los muros en los alrededores de la ermita de Sant Antoni

Peñíscola reconstruirá los muros en los alrededores de la ermita de Sant Antoni

Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración

Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración

Almassora honra a su médico de siempre y a su historiador de referencia

Almassora honra a su médico de siempre y a su historiador de referencia

Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas

Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas

El espectacular belén en tres alturas que un matrimonio de Betxí convierte en una obra de arte cada Navidad

El espectacular belén en tres alturas que un matrimonio de Castellón convierte en una obra de arte cada Navidad

Crean un videojuego para descubrir un personaje histórico de Castellón desconocido para muchos

Crean un videojuego para descubrir un personaje histórico de Castellón desconocido para muchos
Tracking Pixel Contents