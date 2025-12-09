Peñíscola reconstruirá los muros en los alrededores de la ermita de Sant Antoni
Adjudican las obras tras los recientes desprendimientos ocurridos a consecuencia de las intensas lluvias del pasado mes de octubre
El Ayuntamiento de Peñíscola adjudica las obras para la reconstrucción y refuerzo de muros de piedra en el entorno de la Ermita de Sant Antoni tras los recientes desprendimientos ocurridos a consecuencia de las intensas lluvias del pasado mes de octubre.
La empresa adjudicataria debe finalizar la ejecución de las obras antes del 27 de marzo de 2026, "el objetivo es reconstruir los tramos de muro de piedra que han caído y, además, asegurar el resto del perímetro para que la próxima romería a la ermita, tras la Semana Santa del año próximo, se pueda disfrutar de nuevo con toda seguridad de este espacio" ha explicado el edil del área de Urbanismo, Jorge Rovira.
La inversión del Ayuntamiento para estos trabajos asciende a 219.212,12 euros y la empresa adjudicataria ha sido Mi Casa Real State & Building.
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- El último horno que resiste en Moncofa
- Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano
- El boicot antitaurino que encendió a un pueblo de Castellón cumple 10 años y lo celebran con seis 'bous embolats'