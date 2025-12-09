Peñíscola reconstruirá los muros en los alrededores de la ermita de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Peñíscola adjudica las obras para la reconstrucción y refuerzo de muros de piedra en el entorno de la Ermita de Sant Antoni tras los recientes desprendimientos ocurridos a consecuencia de las intensas lluvias del pasado mes de octubre.

La empresa adjudicataria debe finalizar la ejecución de las obras antes del 27 de marzo de 2026, "el objetivo es reconstruir los tramos de muro de piedra que han caído y, además, asegurar el resto del perímetro para que la próxima romería a la ermita, tras la Semana Santa del año próximo, se pueda disfrutar de nuevo con toda seguridad de este espacio" ha explicado el edil del área de Urbanismo, Jorge Rovira.

La inversión del Ayuntamiento para estos trabajos asciende a 219.212,12 euros y la empresa adjudicataria ha sido Mi Casa Real State & Building.