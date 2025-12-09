El renacer de un pueblo de Castellón: así está volviendo la vida el monte arrasado por el incendio de 2023

Un pueblo de Castellón ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de recuperación ambiental gracias al programa EMERGE 2025, financiado por el SEPE y gestionado a través de Labora. La iniciativa ha permitido activar una brigada destinada a realizar trabajos esenciales en un entorno natural gravemente afectado por el incendio de 2023.

En Montán, las primeras actuaciones se han centrado en despejar caminos y sendas que habían quedado intransitables por la caída de árboles quemados. Estos trabajos, desarrollados en zonas de senderismo y en los alrededores de parajes de alto valor ecológico, permitirán reabrir espacios muy apreciados por vecinos y visitantes, además de reforzar la prevención frente a futuros incendios.

El alcalde, Sergio Fornas, ha destacado que este proyecto supone “una doble oportunidad: recuperamos espacios que forman parte del alma de Montán y, al mismo tiempo, generamos empleo y formación para nuestros vecinos. El trabajo que están realizando es imprescindible para devolver la vida a nuestro monte”. También ha subrayado que la colaboración entre administraciones es “fundamental”.

Rutas ya transitables

Gracias al avance de estas labores, algunas rutas ya se encuentran de nuevo transitables. Además, en los últimos días se ha llevado a cabo una reforestación en la Fuente Amarilla, uno de los cuatro manantiales minero–medicinales del municipio y un enclave de gran valor emocional tanto para la población local como para quienes visitan Montán.

Fornas ha añadido: “Recuperar parajes como la Fuente Amarilla no solo es una tarea ambiental; es también un acto de cuidado hacia nuestra identidad y nuestra historia. Queremos que Montán siga siendo un referente de naturaleza y bienestar”.

El Ayuntamiento continuará desarrollando actuaciones dentro del programa EMERGE 2025 con el objetivo de seguir restaurando su entorno natural y consolidar la protección de su patrimonio ambiental.