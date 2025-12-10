La CV-125 está cortada al tráfico
Actuación clave para contener las laderas inestables y acabar con los desprendimientos en una carretera de Castellón
Las obras, que finalizarán este mes, consisten en el saneo del voladizo y la protección del talud mediante mallas
120.000 euros para resolver un problema histórico de laderas inestables y desprendimientos recurrentes en una carretera del interior de Castellón. Es el presupuesto de las obras, en marcha, que la Vicepresidencia Tercera de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha iniciado para estabilizar el talud de la CV-125, en el término municipal de Cinctorres.
El tramo afectado, de unos 100 metros de longitud, lleva años registrando caídas de piedras y rocas, especialmente tras episodios de lluvia o nieve, y en las últimas semanas se habían detectado nuevos movimientos en placas y bloques de gran tamaño. Ante esta situación, la Generalitat ha considerado imprescindible intervenir para garantizar la seguridad vial en un punto crítico de Els Ports.
Las obras, que finalizarán este mes, incluyen el saneo del voladizo y la protección integral del talud mediante bulonaje, red de cables y una malla de triple torsión anclada al terreno. Los trabajos se concentran entre los puntos kilométricos 8900 y 9000, donde la pared presenta alturas de entre 7 y 12 metros y un alto riesgo de fracturas.
Recomiendan circular por los desvíos
Por motivos de seguridad, la CV-125 permanece completamente cerrada al tráfico mientras duran las tareas de estabilización. Como alternativa, la Generalitat recomienda los desvíos por la CV-124 y la N-232. Los vecinos con propiedades entre Cinctorres y el punto kilométrico 9300 sí pueden acceder con normalidad a sus fincas.
La CV-125 es un eje estratégico en la movilidad de Els Ports, al conectar la CV-14 con la A-227 de Teruel y facilitar la comunicación entre Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Portell y Cinctorres. Por ello, la Generalitat subraya la importancia de esta actuación para reforzar la seguridad en una vía clave que arrastra problemas de inestabilidad desde hace décadas.
