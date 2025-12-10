Benicàssim dispondrá de los nuevos vestuarios de la Carrerasa a principios del 2026
La actuación supera los 270.000 euros y permitirá dotar al complejo de dos áreas versátiles para fútbol 11 y fútbol 8
Las obras de los nuevos vestuarios del complejo multideportivo al aire libre de la Carrerassa avanzan a buen ritmo y encaran su recta final en Benicàssim. El Ayuntamiento prevé que los trabajos puedan estar finalizados a principios del 2026, dentro del plan municipal para modernizar y ampliar los espacios deportivos del municipio. La actuación se integra en la estrategia local para reforzar la práctica deportiva y mejorar la atención a clubes y usuarios.
La alcaldesa, Susana Marqués, ha visitado los trabajos junto al concejal de Deportes, Manolo Gual, para supervisar un proyecto que contempla la construcción de dos áreas independientes y un vestuario específico para árbitros. El objetivo es ofrecer una infraestructura más funcional, moderna y adaptada al crecimiento de la actividad deportiva en la localidad.
La inversión total supera los 270.000 euros y permitirá disponer de espacios versátiles tanto para partidos de fútbol 11 como para dividirse rápidamente en cuatro vestuarios destinados al fútbol 8. El diseño incluye duchas, aseos, mobiliario antivandálico y un vestuario independiente para árbitros, con su propio cambiador y zona de descanso.
Mejora global del complejo deportivo
Marqués ha destacado que estas actuaciones forman parte de “una estrategia global en torno al deporte y la salud” que ha contribuido a que Benicàssim sea escenario habitual de competiciones nacionales e internacionales. La modernización de las instalaciones, ha apuntado, fortalece el bienestar de vecinos y visitantes y consolida la proyección deportiva del municipio.
El concejal de Deportes, Manolo Gual, ha recordado que el complejo de la Carrerassa acumula en los últimos años diversas mejoras orientadas a elevar la calidad de la práctica deportiva al aire libre. Entre ellas figuran las nuevas gradas, los banquillos y el marcador, además de la ampliación del recinto con un skatepark infantil, un skatepark para adultos, un gimnasio de calistenia y un rocódromo de iniciación.
Con más de 10.000 m² de superficie, el complejo es hoy uno de los espacios de referencia para el deporte en Benicàssim y acoge entrenamientos del CD Benicasim, del ACD Benicense y distintos campus de verano. Con esta actuación, además, se da respuesta a una de las principales reivindicaciones de los usuarios en los últimos años. El Ayuntamiento mantiene su apuesta por seguir reforzando estas instalaciones para responder al incremento de actividad y a las necesidades de los clubes locales.
