¿Buscas empleo y formación? Burriana activa un programa con contrato y prácticas reales

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Políticas Activas de Empleo, pondrá en marcha el Taller de Empleo Torre de la Mar 2 gracias a una subvención de 848.077,20 euros concedida por Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana. Además, el consistorio aportará 42.000 euros para el desarrollo de este programa, diseñado para mejorar la ocupabilidad de personas desempleadas mediante formación profesional combinada con práctica laboral, permitiendo que los participantes obtengan una cualificación reconocida que aumentará sus posibilidades de acceder al mercado laboral.

El proyecto tendrá una duración de 12 meses, con un total de 1.920 horas, y contempla la contratación de 30 alumnos trabajadores. Durante el taller, los participantes realizarán tareas relacionadas con la rehabilitación de edificios municipales y la digitalización de servicios del Ayuntamiento, según el módulo formativo elegido.

Formación orientada a la empleabilidad

El Taller de Empleo Torre de la Mar 2 incluye tres áreas formativas, cada una con su correspondiente certificado de profesionalidad:

Módulo de alicatado Módulo de informática Módulo de albañilería/pintura

En el módulo de informática, el alumnado trabajará en tareas como el reacondicionamiento de equipos para su reutilización en dependencias municipales, la instalación y configuración de aulas tecnológicas, la auditoría y mantenimiento de infraestructuras informáticas, la producción de contenidos digitales de apoyo y la creación de espacios de alfabetización digital dirigidos a la ciudadanía.

Por su parte, los alumnos de los módulos de albañilería llevarán a cabo actuaciones en el edificio de Servicios Sociales, el propio Ayuntamiento y los parques públicos de calle Finello y Les Eres, donde se mejorarán revestimientos y se restaurarán jardineras deterioradas.

Instalaciones acreditadas y criterios de selección

La formación se impartirá en el Centro Municipal de Formación del Camí Xamussa, inscrito y acreditado en el Registro de Centros de Formación Profesional para el Empleo de la Comunitat Valenciana.

Los candidatos deberán ser mayores de 18 años, estar inscritos como demandantes de empleo en LABORA e indicar en su ficha el interés por recibir formación en alguno de estos certificados de profesionalidad:

EOCB0109 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción

IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos

EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas

El Espai LABORA de Vila-real remitirá al Ayuntamiento de Burriana un listado de candidatos preseleccionados, priorizando a colectivos vulnerables como mayores de 45 años, personas con discapacidad, parados de larga duración y mujeres víctimas de violencia de género. El Ayuntamiento, junto con personal técnico de LABORA, baremará y seleccionará a los aspirantes según los criterios establecidos y publicados en la web oficial de LABORA. El inicio del taller está previsto para el 2 de marzo de 2026.

La concejal de Políticas Activas de Empleo, Suni Fandos, ha destacado que “este proyecto no solo ofrece una oportunidad formativa y laboral, sino que también contribuye al mantenimiento y mejora de nuestra ciudad. El Taller de Empleo ‘Torre de la Mar 2’ es un ejemplo de cómo con el desarrollo de programas de formación conseguimos potenciar la empleabilidad, la formación al mismo tiempo que mejoramos el bienestar de nuestros vecinos”.