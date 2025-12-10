Les Useres da un salto en bienestar social con la reforma integral de su centro de viviendas tuteladas

El Ayuntamiento de les Useres ha obtenido dos subvenciones otorgadas por la Vicepresidencia Primera y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat que permitirán acometer la renovación integral del centro de viviendas tuteladas.

En total, la inversión asciende a 90.407,41 euros, destinados tanto a mejoras estructurales como a la adquisición de nuevo equipamiento para el espacio.

Primera subvención

La primera de las ayudas, dotada con 80.766,20 euros, permitirá reformar, modernizar y adaptar las instalaciones del centro. Entre las actuaciones previstas se incluyen la renovación de ventanas, la sustitución de inodoros, la mejora de elementos interiores y diversas intervenciones destinadas a incrementar la accesibilidad, la eficiencia y la comodidad del conjunto del edificio.

Segunda ayuda

A esta inversión se suma una segunda subvención de 9.641,21 euros, destinada específicamente a la renovación del equipamiento del centro de viviendas tuteladas. Gracias a esta ayuda, el Ayuntamiento podrá adquirir nuevos armarios para las habitaciones, butacones para la sala de estar, sillas para el comedor, estanterías, equipos informáticos, así como vajillas, cubertería y menaje completamente nuevos.

El alcalde, Jaime Martínez, ha destacado la importancia de estas ayudas para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y ha recalcado que “con estas inversiones damos un paso decisivo para hacer del edificio una instalación más eficiente energéticamente, además modernizar este servicio esencial que nos permite ofrecer un entorno seguro, accesible y confortable que responda a las necesidades reales de las personas residentes”.

"Esta doble ayuda permitirá no solo actualizar unas instalaciones que requerían una intervención global, sino también reforzar el carácter social del centro" Jaime Martínez — Alcalde de les Useres

Martínez ha explicado que el proyecto “permitirá no solo actualizar unas instalaciones que requerían una intervención global, sino también reforzar el carácter social de este recurso, ya que podremos acometer una renovación integral que, de otra manera, habría sido muy difícil asumir con recursos propios y que contribuirá a que les Useres siga siendo un municipio comprometido con el bienestar social”.

En ese sentido, el alcalde ha agradecido el apoyo de la Generalitat, así como “su sensibilidad y su apuesta por reforzar los servicios sociales municipales con proyectos que se traducen en mejoras tangibles para nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado.

Con esta inversión global de más de 90.000 euros, les Useres avanza en la modernización de sus infraestructuras sociales, reforzando su compromiso con un modelo de atención más cercano, inclusivo y adaptado a las necesidades de las personas usuarias.