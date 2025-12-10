El emprendimiento en Nules sube de nivel: nuevos itinerarios para crear y acelerar empresas

Nules quiere reforzar su Hervidero de Empresas y darle un nuevo impulso, por ello cuenta con un Plan Estratégico que ha sido diseñado precisamente para fortalecer este programa de empredimiento.

Este nuevo plan estratégico es un paso más para seguir dinamizando esta apuesta por el emprendimiento del Ayuntamiento de Nules, que cuenta ya con nueve ediciones. De manera que, la presentación del mencionado plan ha estado al cargo del Concejal de Desarrollo Local, César Estañol, quien ha estado acompañado por María Bellmunt, de la empresa MB Comunica encargada de elaborar el plan estratégico, y de Nerea Safont, representante de Co-enable empresa gestora del hervidero de empresas.

Entre las nuevas acciones que que se van a llevar a cabo, enmarcadas en el plan estratégico, cabe destacar la creación de dos programas diferenciados, dos itinerarios que se desarrollarán en paralelo con metodologías adaptadas a las necesidades de cada uno de los perfiles emprendedores. Uno de los programas, denominado Aceleración, está enfocado a empresas o startups que busquen escalar y consolidar su posición en el mercado; y el otro programa se llama Incubación y tiene como objetivo validar la idea de negocio y lanzar el proyecto al mercado.

No obstante, ambos itinerarios comparten la misma filosofía de impulsar el emprendimiento local mediante acompañamiento profesional, formación práctica, mentores especializados y visibilidad provincial. Y cuentan con premios económicos e incentivos que se entregarán en la gala final, con los que se pretendereforzar el crecimiento real de los proyectos y su continuidad después de finalizar el programa.

En definitiva, el objetivo principal de esta iniciativa es detectar y seleccionar un total de 10 proyectos con un gran potencial de crecimiento en la localidad, de manera que por un periodo de un año los proyectos seleccionados dispondrán de un espacio físico donde desarrollar el negocio, de un tutor para la realización del plan de empresa, y de formación específica impartida por personal especializado, además de clases de coachingy de financiación inicial para poner en marcha la empresa.

Inscripciones

Las personas interesadas en presentar su idea o proyecto de empresa o negocio pueden inscribirse hasta el próximo 31 de diciembre en la página Natiu www.natiu.es donde se encuentra también toda la información relacionada con el hervidero de empresas.

El Hervidero de Empresas está pensado para personas del municipio de Nules aunque pueden presentarse de otras poblaciones, pero en el caso de ser seleccionadas tanto la sociedad como la actividad deberán domiciliarse en Nules.

Este proyecto cuenta con una gran aceptación y es una de las apuestas de emprendedurismo más importantes del Ayuntamiento de Nules. De hecho, muchas de las propuestas presentadas en anteriores ediciones son en la actualidad empresas en activo.

Además, se trata de una iniciativa que ha sido pionera en la provincia de Castellón y que cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Castellón, que forma parte del jurado junto a las empresas locales patrocinadoras como Kerabén, Grespania, Huhtamaki o la Caixa Rural Sant Josep de Nules.