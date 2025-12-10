Onda propone a Europa un calendario de acción para la descarbonización en la cerámica: genera 4.864 millones de euros anuales
Ballester plantea la creación de un ‘Ceramic Transition Pathway’ adaptado a la disponibilidad real de tecnología e infraestructuras
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha concluido este miércoles su agenda institucional en Bruselas con la presentación oficial ante la Comisión Europea de una propuesta de hoja de ruta específica para el sector cerámico, basada en un calendario progresivo, realista y tecnológicamente viable para la descarbonización. La iniciativa, denominada Ceramic Transition Pathway, permitiría acompasar los objetivos climáticos europeos a la realidad del sector gasintensivo y evitaría impactos desproporcionados sobre la industria española y europea.
La primera edil ha defendido esta propuesta ante responsables de Energía y Clima de la Comisión, como Beatriz Yordi, Directora General de Acción por el Clima y Miguel García Jones, miembro del gabinete y asesor comisario de Hoekstra, tras constatar que el sector carece hoy de alternativas tecnológicas maduras para sustituir el gas natural. Además de que los costes previstos por la reforma del EU ETS comprometen seriamente la capacidad de inversión, el empleo y la competitividad de la industria.
Escucha al sector cerámico
Ballester llega a esta cita tras reunirse el pasado mes con la patronal ASCER, que le trasladó su preocupación por la inviabilidad de alcanzar una reducción del 90% de emisiones antes de 2040 y por la desaparición de las asignaciones gratuitas de CO₂ previstas para 2030, lo que obligará a la industria a pagar íntegramente por sus emisiones.
“Las empresas están comprometidas con la descarbonización, pero necesitan un marco regulatorio coherente que no les impida competir”, ha remarcado la alcaldesa.
Medidas planteadas en Bruselas
Durante el encuentro en la Comisión, Ballester ha reclamado revisar y posponer la reducción de asignación gratuita prevista para 2026–2030 hasta que existan alternativas tecnológicas reales; incluir al sector cerámico en las compensaciones por costes indirectos del ETS; restituir una retribución justa para la cogeneración, clave para la eficiencia energética; simplificar las cargas administrativas para que las pymes puedan quedar fuera del EU ETS cuando sea posible; y priorizar la financiación europea de tecnologías sostenibles para sectores gasintensivos.
Ballester ha recordado ante los representantes de la Comisión el peso económico del sector, el cual genera 4.864 millones de euros anuales y supone uno de cada tres euros de la economía de Castellón, además de ser el mayor exportador y productor europeo y líder mundial en diseño.
“Nuestro sector está comprometido con la sostenibilidad, pero necesita tiempo, tecnología y reglas claras”, ha señalado. “Una transición justa solo es posible si es también compatible con la competitividad y el empleo”, ha añadido.
Este desplazamiento a Bruselas se ha desarrollado en colaboración con la EUROFUE-UJI de la Universitat Jaume I de Castellón, en el marco de su labor de acompañamiento a entidades en asuntos europeos.
