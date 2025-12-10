Así es el plan de 66,8 millones que cambiará la gestión del agua en Peñíscola

El Ayuntamiento de Peñíscola ha sacado a licitación la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento por un importe total de 66,8 millones de euros para los próximos 25 años, según figura en los pliegos que acompañan al expediente. El contrato, cuyo presupuesto base sin impuestos asciende a 60,47 millones, incluye tanto la gestión del ciclo integral del agua como un paquete de inversiones obligatorias y optativas destinadas a modernizar las infraestructuras hidráulicas del municipio, e incluye Cerromar, Sant Antoni y Nerea.

La licitación se enmarca en el objetivo municipal de avanzar hacia un modelo de gestión “inteligente, sostenible e integrador”, con infraestructuras renovadas y una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Otros servicios incluidos: legionela, mantenimiento de duchas, lavapies y fuentes, análisis de calidad de aguas de mar, y suministro de 10 fuentes de agua osmotizada en edificios municipales.

El Ayuntamiento mantiene la titularidad del servicio, mientras que la empresa adjudicataria asumirá la explotación y el riesgo operacional, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público.

El procedimiento llega tras la asistencia técnica desarrollada por la mercantil Ingenio, Gestión y Técnica S.L., contratada en 2023 para la preparación del expediente. La consultora ha participado en la redacción del pliego y en el asesoramiento técnico necesario para definir el alcance de la concesión.

Más de 7,1 millones en inversiones obligatorias

El contrato incluye una primera fase de inversiones obligatorias por 7.185.500 euros, que deberán ejecutarse dentro de los primeros cinco años. Entre las actuaciones previstas destaca la instalación de un nuevo equipamiento para el pozo de abastecimiento (1,91 millones), la construcción de un depósito de 10.000 m³ (1,82 millones), la implantación de un sistema de telelectura de contadores, la puesta en marcha de una planta de tratamiento mediante carbón activo para eliminar plaguicidas y varias mejoras en la red de alcantarillado, como la renovación del colector de Maestro Bayarri y Pigmalión o la adecuación de pendientes en diferentes tramos de la red.

También se contempla la mejora del suministro en las urbanizaciones Cerromar y Nerea, con casi un millón de euros presupuestados.

El Estudio de Viabilidad justifica que la inversión inicial es recuperable en el plazo de concesión y garantiza el equilibrio económico del servicio.

Las inversiones iniciales obligatorias que la empresa concesionaria deberá realizar de forma obligatoria a partir de la adjudicación del contrato y los plazos estimados para su realización serán las siguientes: / Ingestec

Actuaciones optativas por 1,7 millones

Además, el pliego incorpora un paquete de inversiones optativas valoradas en 1.736.944 euros, que la adjudicataria deberá ejecutar a lo largo de los 25 años. Estas intervenciones incluyen la sectorización de la red, la instalación de sistemas de telecontrol, la monitorización de estaciones de bombeo y vertidos, la mejora del saneamiento en la zona de Llandells y la sustitución de colectores en áreas sensibles como el casco histórico o la calle Irta. También se prevé la adecuación de imbornales en la avenida Papa Luna y la mejora del control de la calidad del agua vertida al mar.

Las inversiones recomendables optativas y que deberán llevarse a cabo durante la vigencia del nuevo contrato, se detallan en la tabla siguiente: / Ingestec

Con este paquete de inversiones, el Ayuntamiento aspira a modernizar de forma integral la red municipal, mejorar el rendimiento hidráulico y aumentar la capacidad de respuesta ante episodios de lluvias o averías.

Para el alcalde, Andrés Martínez, "es un contrato importante, se trata de la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento que incluye inversiones estratégicas para la mejora de la eficiencia del sistema, renovación de instalaciones y digitalización".