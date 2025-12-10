Primera obra del plan antiinundaciones en Benicarló: adiós a un punto conflictivo donde se acumulaba el agua en cada tormenta

El Ayuntamiento de Benicarló ha iniciado una intervención clave en la calle de Sant Francesc para dar respuesta a los problemas de inundaciones que se producían de manera recurrente en episodios de lluvias intensas. Se trata de la primera intervención del plan antiinundaciones que está impulsando el consistorio para mejorar la seguridad y la capacidad de drenaje en diferentes puntos del municipio.

La actuación resuelve un antiguo desnivel existente en el cruce entre la calle de Sant Francesc y la calle de Mossén Lajunta, que actuaba como una barrera y provocaba la acumulación de agua hasta formar una balsa en episodios de lluvia torrencial.

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha visitado el inicio de las obras. / Mediterráneo

Las obras, que permitirán canalizar adecuadamente las aguas procedentes de la antigua N-340, incluyen la renovación de colectores y cañerías, así como la incorporación de dos sifones que facilitarán la evacuación del agua pluvial de manera rápida y segura. La inversión total asciende a casi 39.000 euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Benicarló.

"No podemos actuar solo el día que llueve"

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha subrayado que «esta actuación representa una mejora muy importante para los vecinos de la zona, que sufrían acumulaciones de agua en cada episodio de lluvias torrenciales». Además, ha remarcado que «las administraciones no podemos actuar solo el día que llueve: tenemos que invertir de manera planificada para evitar daños mayores y garantizar la seguridad de toda la ciudadanía».

Es por eso, según ha avanzado Castell, que «esta es solo la primera intervención del Plan de Inundaciones». «Continuaremos actuando en otras calles y avenidas del municipio para reforzar la red de drenaje y hacer frente a los efectos de las lluvias intensas, que cada vez son más frecuentes».

La próxima intervención en este sentido se llevará a cabo en la calle de la Pau.