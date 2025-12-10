La Vall, pionera en regar sus cultivos con agua depurada: ¿Qué beneficios tiene en la agricultura local?
El proyecto, con un presupuesto de 3.780.000 euros, permitirá modernizar 876 hectáreas de regadío, beneficiando a 899 regantes del municipio
La Vall d’Uixó se encuentra en la fase final de la modernización del regadío en la Comunidad de Regantes de la localidad. Este proyecto, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de SEIASA y con fondos europeos Next Generation EU, busca mejorar la eficiencia del riego y fomentar un uso sostenible del agua en la agricultura. La secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, visitó en febrero la zona para conocer el detalle del proyecto y sus avances.
Este miércoles se constituyó la comisión de seguimiento del convenio regulador, responsable de supervisar la financiación, construcción, entrega y control medioambiental de las obras. Tras la reunión, los responsables realizaron una visita in situ, con la participación de Francisco Rodríguez Mulero, presidente de SEIASA; Tania Baños, alcaldesa de la Vall d’Uixó; Vicente Ambou, presidente de la Comunidad de Regantes; y Antonia García, subdelegada del Gobierno en Castellón.
Modernización de 876 hectáreas de regadío
El proyecto, con un presupuesto de 3.780.000 euros, permitirá modernizar 876 hectáreas de regadío, beneficiando a 899 regantes del municipio. El 17 de diciembre está prevista la firmadel acta de recepción de las obras del proyecto. La modernización incluye:
- Construcción de una balsa impermeabilizada de 228.754 m³
- Instalación de paneles fotovoltaicos de 108 kWp y 148 kWp
- Adecuación de las instalaciones de la EDAR de la Vall d’Uixó
- Implantación de una plataforma digital de gestión integral del riego
Agua depurada y eficiencia energética
El proyecto tiene como objetivo principal optimizar el uso de agua regenerada y agua depurada, reducir la presión sobre los recursos hídricos subterráneos, mejorar la eficiencia energética con energías renovables e implementar sistemas avanzados de control y gestión del riego.
Impacto y beneficios para la agricultura local
La alcaldesa, Tania Baños, destacó que la Vall d’Uixó será pionera en España en el uso de agua depurada para riego, garantizando el suministro en los meses de escasez y aumentando la competitividad del sector agrícola. Este proyecto demuestra la cooperación entre administraciones y entidades locales para impulsar iniciativas sostenibles y tecnológicas.
La actuación está alineada con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, promoviendo la sostenibilidad, la digitalización agrícola y un modelo de economía circular. El 80% del coste está financiado por SEIASA con fondos europeos, y el resto lo aporta la Comunidad de Regantes de la Vall d’Uixó.
