De viernes a domingo
Vinaròs da la bienvenida a la Navidad con una feria que transformará su centro histórico
Talleres infantiles, música, pasacalles y puestos tradicionales darán vida a un Vinaròs que se prepara para vivir un fin de semana mágico
La magia de la Navidad tomará el centro histórico de Vinaròs este fin de semana con una nueva edición de la Fira de Nadal.
La plaza Parroquial, la plaza de la comunión y plaza Sant Valent contarán desde este viernes hasta el domingo con decenas de paradas que ofrecerán una amplia variedad de dulces típicos navideños, chocolates artesanos, turrones y productos locales que captarán la atención de los más golosos.
Los asistentes también podrán encontrar detalles navideños, artesanía, adornos hechos a mano y propuestas perfectas para regalar y se contará con la presencia de diversas entidades locales.
La feria no solo apuesta por el comercio navideño, sino también por la actividad familiar, ya que se completa con una variada programación con talleres infantiles de tatuajes, pintacaras, decoración navideña, actuaciones musicales, cuentacuentos, pasacalles y personajes navideños con los que poder hacerse fotos en familia y un muy buen ambiente festivo tan tradicional de estas fechas.
Una cita imprescindible para quienes quieren disfrutar de un paseo acogedor entre luces, aromas dulces y propuestas que invitan a vivir la Navidad de una forma cercana y tradicional en la capital del Baix Maestrat.
Pincha en este enlace para consultar toda la programación de Navidad de Vinaròs.
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- El último horno que resiste en Moncofa
- Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano
- La trufa negra inicia la temporada: Descubre a qué precios