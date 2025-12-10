Vinaròs da la bienvenida a la Navidad con una feria que transformará su centro histórico

La magia de la Navidad tomará el centro histórico de Vinaròs este fin de semana con una nueva edición de la Fira de Nadal.

La plaza Parroquial, la plaza de la comunión y plaza Sant Valent contarán desde este viernes hasta el domingo con decenas de paradas que ofrecerán una amplia variedad de dulces típicos navideños, chocolates artesanos, turrones y productos locales que captarán la atención de los más golosos.

Foto de archivo de la feria. / Javier Flores

Los asistentes también podrán encontrar detalles navideños, artesanía, adornos hechos a mano y propuestas perfectas para regalar y se contará con la presencia de diversas entidades locales.

La feria no solo apuesta por el comercio navideño, sino también por la actividad familiar, ya que se completa con una variada programación con talleres infantiles de tatuajes, pintacaras, decoración navideña, actuaciones musicales, cuentacuentos, pasacalles y personajes navideños con los que poder hacerse fotos en familia y un muy buen ambiente festivo tan tradicional de estas fechas.

El centro de Vinaròs se volverá a llenar de paradas este fin de semana. / Javier Flores

Una cita imprescindible para quienes quieren disfrutar de un paseo acogedor entre luces, aromas dulces y propuestas que invitan a vivir la Navidad de una forma cercana y tradicional en la capital del Baix Maestrat.

Pincha en este enlace para consultar toda la programación de Navidad de Vinaròs.