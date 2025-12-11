24 pueblos de Castellón crean refugios 'sin movil' para jóvenes

Según la OMS, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030. Alrededor del 20% de los estudiantes de entre 14 y 18 años muestra un uso problemático del móvil y las redes sociales. Dejar las redes sociales durante periodos breves, de tres a siete días, se asocia con mejoras en bienestar emocional y descanso en población joven. Frente a esta realidad, en el marco del Día Internacional de las Montañas, que se celebra anualmente desde el año 2003 cada 11 de diciembre, municipios rurales de toda España convierten albergues y refugios públicos sin cobertura.

Y Castellón se sitúa a la cabeza de la Comunitat Valenciana en la creación de espacios seguros y libres de móviles para jóvenes y adolescentes. Un total de 24 municipios castellonenses se han sumado al proyecto Refugios Bien de Altura: espacios sin cobertura, una iniciativa impulsada por la Asociación Española de Municipios de Montaña (EsMontañas) y financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Esta red nacional, formada ya por 284 pueblos de montaña, habilita albergues y espacios rurales donde se fomenta la desconexión digital voluntaria.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, 69 municipios participan en esta iniciativa, pero Castellón destaca por su fuerte representación, situándose como un referente en el impulso de ambientes naturales destinados al bienestar emocional de la juventud.

Municipios integrados

Los pueblos castellonenses que integran esta red son: Argelita, Bejís, Castellfort, Caudiel, Xodos, Cinctorres, Cirat, Espadilla, Forcall, Jérica, La Mata, La Pobla de Benifassà, Montán, Morella, Portell de Morella, Puebla de Arenoso, Sacañet, Sueras, Soneja, Teresa, Todolella, Toga, Torrechiva y Viver.

Desde EsMontañas recuerdan que estos enclaves ofrecen “un entorno en el que parar, convivir y recuperar rutinas sin pantallas”, un valor que la Comunitat Valenciana —y especialmente Castellón— refuerza gracias a su amplia red de municipios de interior.

Refugio de montaña, en imagen de archivo. / Esmontañas

Contra la dependencia del móvil y sus problemas asociados en adolescentes

“Luchamos contra la dependencia de la tecnología móvil y sus problemas asociados -ansiedad, depresión, falta de autoestima o insomnio, entre otros- poniendo a disposición de jóvenes y adolescentes un refugio emocional en campamentos, excursiones, escapadas y actividades enfocadas a su bienestar”, explican desde EsMontañas sobre la intención de lanzamiento de la red.

“Los pueblos de montaña ofrecemos algo muy sencillo y muy necesario: tiempo sin pantallas y vida compartida”, señalan.

La propuesta está diseñada para combatir la dependencia del móvil y sus efectos asociados, como ansiedad, depresión, insomnio o falta de autoestima. La idea es que estos espacios sirvan de refugio emocional en campamentos, excursiones y actividades que promueven la conexión con la naturaleza, la convivencia y el bienestar personal.

La provincia de Castellón, con su geografía montañosa y su tradición de pueblos rurales, encaja de manera natural en un proyecto que busca precisamente escenarios auténticos donde los jóvenes puedan desconectar y reencontrarse.

En el ámbito autonómico, la red se completa con 39 municipios de Valencia y 6 de Alicante, lo que convierte a la Comunitat en un actor clave dentro del movimiento nacional de salud digital. Pero es Castellón quien destaca por la magnitud y coherencia de su participación, consolidándose como un territorio pionero en la creación de espacios donde, por fin, el silencio digital vuelve a ser una opción posible.