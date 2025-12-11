El comedor del colegio de Almenara se prepara para crecer estas navidades

El Ayuntamiento de Almenara ha iniciado las tareas previas necesarias para acometer durante las próximas vacaciones navideñas las obras de la primera fase de ampliación del comedor escolar del CEIP l’Ereta. Las primeras actuaciones se llevaron a cabo coincidiendo con el puente festivo, aprovechando la ausencia de alumnado en el centro.

Para ello, cuenta con una máquina geotécnica, un vehículo equipado con perforadora, que llevará a cabo el estudio del terreno sobre el que se construirá la ampliación. Estas tareas previas se desarrollarán durante los días festivos y fines de semana para minimizar cualquier afección a la actividad educativa.

Una vez finalicen las clases y comiencen oficialmente las vacaciones de Navidad, la empresa adjudicataria iniciará las obras de esta primera fase de ampliación del comedor, aprovechando el periodo sin alumnado usuario del servicio.

La actuación, adjudicada con un presupuesto aproximado de 50.000 euros procedentes del Fondo de Cooperación Municipal de la Diputació de Castelló fue aprobada por unanimidad en sesión plenaria del Ayuntamiento de Almenara, así como la modificación presupuestaria necesaria para su ejecución.

El proyecto contempla una segunda fase que permitirá culminar la ampliación del comedor escolar a lo largo del próximo año. Esta continuación se configurará como una actuación prioritaria dentro del presupuesto municipal de 2026, actualmente en elaboración.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha subrayado que “ante la necesidad de la ampliación, tomamos nota y actuamos con esta intervención tan necesaria dada la demanda existente. Completaremos esta actuación el próximo año con la segunda fase, que nos permitirá disponer de un comedor amplio y adaptado a las necesidades futuras”.