¿Cuándo volverá a funcionar el ascensor del céntrico párking subterráneo de Almassora?
El Ayuntamiento ha encargado un informe externo para acelerar la reparación del montacargas, situado en un lateral de la plaza España, que lleva averiado dos meses por una filtración de agua
Vecinos de Almassora critican que el nuevo ascensor del céntrico párking subterráneo lleva ya dos meses sin funcionar. Según denuncian a Mediterráneo, el 11 de octubre fue la última vez que el montacargas situado en un lateral de la plaza España estuvo operativo, hasta que una filtración causada por un episodio de fuertes lluvias afectó al cuadro eléctrico y lo averió.
Tras una primera incidencia que inutilizó el ascensor, los técnicos municipales encargados del proyecto decidieron colocar una especie de mampara para evitar que el agua pudiera entrar y dañar a la estructura, pero esta solución no resultó efectiva y en octubre volvió a estropearse indefinidamente por el mismo problema.
Para restablecer el servicio, desde el Ayuntamiento explican que han encargado un informe externo para «clarificar los motivos» por los que no funciona el elevador y plantee posibles soluciones a fin de «resolver la situación».
Y una vez obtengan los resultados, dejan claro que acometerán «de manera urgente» la intervención que recoja el informe para que el montacargas funcione de manera correcta, aunque evitan dar un plazo sobre cuándo puede volver a estar en funcionamiento.
Reciente cambio de ubicación
La instalación lleva apenas unos meses en la ubicación actual (en el espacio que hay entre el mercado municipal y la Casa de la Cultura, contiguo a la rampa de acceso al Espai Mercat), ya que el ascensor sustituye al que había justo delante de la fachada del Mercat. Como publicó este periódico, el Ayuntamiento decidió cambiarlo de sitio para dar mayor visibilidad a este emblemático edificio comercial que se encuentra dentro del catálogo de bienes inmuebles protegidos de Almassora. En septiembre del año pasado arrancaron las obras y el nuevo elevador empezó a dar servicio antes de las fiestas de Santa Quitèria, en mayo.
Sin embargo, al llevar ahora dos meses seguidos sin funcionar, los vecinos lamentan «la falta de información y de celeridad» del Ayuntamiento a la hora de encontrar una solución que permita arreglar el montacargas. Durante este tiempo, avisan que personas en silla de ruedas, con carritos de bebé o carros de la compra han tenido que utilizar la rampa para acceder o salir del párking, con el riesgo que entraña al poder cruzarse con un coche.
«Es un peligro. Algún día puede ocurrir una desgracia y nos lamentaremos todos», se queja un residente, quien critica que ya no le responden a las incidencias de las que ha ido avisando por la web municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- El último horno que resiste en Moncofa
- Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano
- La trufa negra inicia la temporada: Descubre a qué precios