¿Cuándo volverá a funcionar el ascensor del céntrico párking subterráneo de Almassora?

Vecinos de Almassora critican que el nuevo ascensor del céntrico párking subterráneo lleva ya dos meses sin funcionar. Según denuncian a Mediterráneo, el 11 de octubre fue la última vez que el montacargas situado en un lateral de la plaza España estuvo operativo, hasta que una filtración causada por un episodio de fuertes lluvias afectó al cuadro eléctrico y lo averió.

Tras una primera incidencia que inutilizó el ascensor, los técnicos municipales encargados del proyecto decidieron colocar una especie de mampara para evitar que el agua pudiera entrar y dañar a la estructura, pero esta solución no resultó efectiva y en octubre volvió a estropearse indefinidamente por el mismo problema.

Para restablecer el servicio, desde el Ayuntamiento explican que han encargado un informe externo para «clarificar los motivos» por los que no funciona el elevador y plantee posibles soluciones a fin de «resolver la situación».

Y una vez obtengan los resultados, dejan claro que acometerán «de manera urgente» la intervención que recoja el informe para que el montacargas funcione de manera correcta, aunque evitan dar un plazo sobre cuándo puede volver a estar en funcionamiento.

Reciente cambio de ubicación

La instalación lleva apenas unos meses en la ubicación actual (en el espacio que hay entre el mercado municipal y la Casa de la Cultura, contiguo a la rampa de acceso al Espai Mercat), ya que el ascensor sustituye al que había justo delante de la fachada del Mercat. Como publicó este periódico, el Ayuntamiento decidió cambiarlo de sitio para dar mayor visibilidad a este emblemático edificio comercial que se encuentra dentro del catálogo de bienes inmuebles protegidos de Almassora. En septiembre del año pasado arrancaron las obras y el nuevo elevador empezó a dar servicio antes de las fiestas de Santa Quitèria, en mayo.

Sin embargo, al llevar ahora dos meses seguidos sin funcionar, los vecinos lamentan «la falta de información y de celeridad» del Ayuntamiento a la hora de encontrar una solución que permita arreglar el montacargas. Durante este tiempo, avisan que personas en silla de ruedas, con carritos de bebé o carros de la compra han tenido que utilizar la rampa para acceder o salir del párking, con el riesgo que entraña al poder cruzarse con un coche.

«Es un peligro. Algún día puede ocurrir una desgracia y nos lamentaremos todos», se queja un residente, quien critica que ya no le responden a las incidencias de las que ha ido avisando por la web municipal.