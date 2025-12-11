"Día histórico para Burriana": El Consell paraliza el Pativel en Sant Gregori y allana el camino para su desarrollo

Burriana ha recibido este jueves la que el alcalde, Jorge Monferrer, calificó como «la mejor noticia para cerrar el año» en un «día histórico». El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha anunciado en su visita a la ciudad la estimación del recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento, una decisión que supone la paralización de los plazos del Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral) para el PAI Sant Gregori.

El acuerdo permitirá adaptar el Plan Parcial, dar seguridad jurídica al desarrollo urbanístico y, a la vez, asegurar la conservación integral del importante yacimiento arqueológico descubierto en el sector: una villa marítima romana vinculada a la viticultura y situada a escasos metros del mar.

De izquierda a derecha, Alejandro Clausell, Vicente Martínez Mus, Jorge Monferrer y Mario Trullen, en la visita a la villa romana. / Isabel Calpe

"Ahora el Ayuntamiento puede trabajar con tranquilidad"

Martínez Mus destacó que esta legislatura el Consell ha buscado «las herramientas necesarias para que el Ayuntamiento pueda desarrollar plenamente este proyecto estratégico de 2,5 millones de m² en primera línea de costa», esencial para el turismo y la economía local.

"Ahora el Ayuntamiento puede trabajar con tranquilidad para consolidar el plan parcial del PAI con el sentido común con el que se ha planteado junto a la Generalitat" Vicente Martínez Mus — Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente

La resolución «refuerza la seguridad jurídica y la confianza de inversores y propietarios», y subrayó que la Generalitat está trabajando para «compatibilizar los valores naturales, ambientales, históricos y culturales de nuestra costa con lo que necesitamos económicamente los valencianos».

Vicente Martínez Mus charla con el alcalde, Jorge Monferrer. / Mediterráneo

También recalcó que el objetivo es diseñar «una hoja de ruta clara» que aporte certidumbre a administraciones, sectores productivos y ciudadanía. Sobre los retos pendientes del PAI (la protección arqueológica y la regeneración del litoral), el conseller recordó que la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa aprobada en mayo introduce un marco de trabajo propio, aunque explicó que «la competencia directa sobre las obras de regeneración no es de la Generalitat».

"Es el momento de seguir trabajando paso a paso, sabemos que este desarrollo tuvo muchos obstáculos y pasos erróneos en el pasado, pero ahora sí tenemos un camino de futuro" Vicente Martínez Mus — Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente

El hallazgo romano, parte del futuro proyecto

Las excavaciones han revelado una villa romana marítima situada en un enclave de más de 15.000 m², cuyo valor histórico ha llevado al Ayuntamiento y al Museo Arqueológico a trabajar en su futura musealización y puesta en valor dentro del propio desarrollo urbanístico.

La estimación del recurso también suspende el cómputo previsto en la disposición transitoria del Pativel desde junio de 2021 (fecha del informe cultural que exigió revisar el proyecto) hasta la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial.

Espada de Damocles

El alcalde fue contundente al valorar la decisión del Consell. «Es un día histórico para Burriana. Todos sabíamos que teníamos una espada de Damocles sobre Sant Gregori. El Pativel fijaba un horizonte en 2028 que generaba muchas incertidumbres, algunas muy negativas no solo para el proyecto, sino para la propia ciudad y para el Ayuntamiento, porque podía suponer incluso la bancarrota municipal», desgranó Monferrer.

"Ahora damos máxima seguridad y confianza a inversores y propietarios: ya no hace falta correr; podemos hacer las cosas con tranquilidad, con solvencia y con todo el tiempo necesario" Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

Con la suspensión de los plazos, «ya no hace falta correr». «Podemos hacer las cosas con tranquilidad, con solvencia y con todo el tiempo necesario», afirmó, generando un escenario de «máxima seguridad y confianza» para propietarios e inversores.

Otra foto de la visita. / Isabel Calpe

Próximos pasos

Hay que recordar que el Ayuntamiento licitó hace un mes los servicios técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para asumir la gestión directa del PAI. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 15 de diciembre, fecha en la que se conocerán las empresas candidatas.

“Lo normal —explicó Monferrer— es que la adjudicación pueda realizarse a comienzos del 2026. A partir de ahí, será un proceso que puede durar cerca de un año, durante el cual iremos informando a los propietarios para que puedan decidir si continúan en el proyecto”.

El alcalde reiteró su compromiso con la transparencia: “Desde el primer día dijimos que informaríamos de cada paso. Por eso, una vez adjudicado el contrato, convocaremos una reunión para explicar el trabajo que se va a realizar y cómo se desarrollará”.