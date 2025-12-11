Domingo Giner, presidente de Fedetcas: "Para reforzar población en el mundo rural hay que ofrecer las mismas oportunidades que en las ciudades"

El presidente de la Federación para el Desarrollo Territorial de la Provincia de Castellón (Fedetcas), Domingo Giner, pone en valor el trabajo que desde la entidad que preside realiza junto a los Grupos de Acción Local rurales (GAL) y Grupos de Acción Local pesqueros (GALP) castellonenses y los retos en los que se enfrentan de cara al futuro.

¿Cuál es el funcionamiento de Fedetcas?

Nuestro objetivo final es ayudar a los Grupos de Acción Local de la provincia de Castellón a consolidar la población en nuestro territorio que, como ocurre en la mayoría de zonas rurales de España, está en riesgo de despoblación. Y eso solo se consigue ofreciendo las mismas oportunidades que en las ciudades.

Para lograrlo, impulsamos formación y asesoramiento a los GAL para que las ayudas económicas procedentes de la Unión Europea, del Gobierno de España y, sobre todo, de la Generalitat Valenciana lleguen de verdad a las personas emprendedoras. Y, a través de la Diputación de Castellón, trabajamos para que esas ayudas se conviertan en proyectos empresariales que creen y consoliden negocios en nuestro ámbito territorial.

¿Qué número de entidades representa?

Engloba a 5 Grupos de Acción Local rurales (GAL) y 1 Grupo de Acción Local Pesquero (GALP),abarcamos aproximadamente el 85% del total de los municipios de la provincia de Castellón.

¿Cuáles son las líneas maestras de actuación a medio plazo?

A medio plazo queremos reforzar la participación entre organismos, aprovechar sinergias y consolidar el papel real de la federación como espacio de coordinación.

El gran reto al que nos enfrentamos es la triple transición energética, digital y económica. Nuestro objetivo es acompañar a los territorios para que puedan cumplir con las exigencias de ese futuro que ya está aquí, y que el interior no se quede atrás. Queremos dinamizar y racionalizar el desarrollo integral, tanto rural como pesquero, en toda la provincia.

Necesitamos impulsar proyectos tecnológicos y sostenibles, apostar por la innovación como motor de oportunidades y promover políticas y marcos normativos adaptados a la realidad de los principales agentes del territorio.

¿Cuántos proyectos emprendedores se han presentado en la convocatoria 'Leader Ticket Rural' durante este año para la provincia de Castellón?

Han sido concedidos un total de 29 proyectos por valor de 537.000 euros a los 5 Grupos de Acción Local que operan en nuestras comarcas, todo ello, para impulsar la creación de nuevas microempresas no agrarias en municipios rurales que permitan diversificar la economía local y favorezcan la fijación de población, Cada persona beneficiaria recibirá una ayuda directa que podrá alcanzar hasta los 19.000 euros durante el final de año y en 2026.

¿Cuál es el procedimiento para poder optar a estas u otras ayudas?

Las ayudas se comunican y explican a través de todos los Grupos de Acción Local y de Pesca (GAL/GALP) en cada convocatoria. Ahora mismo estamos en el ecuador del periodo 23–27, y la actividad de presentación de proyectos en nuestros pueblos del interior está a pleno rendimiento.

El procedimiento es sencillo. Comprobar si tu municipio está dentro del ámbito de un GAL o GALP. A partir de ahí, cada grupo tiene en su web la ubicación de sus oficinas, teléfonos y correos electrónicos.Contactando con sus gerentes y técnicos, te explican la documentación necesaria y los pasos a seguir.Además, informan de las jornadas explicativas que se organizan y resuelven dudas sobre el proceso.

Es importante recordar que son ayudas de concurrencia competitiva, es decir, se valoran y priorizan los mejores proyectos según unos criterios establecidos.

Quiero destacar el papel de la Diputación Provincial de Castellón que, a través de los CEDES, no solo ofrece información, sino también formación para preparar bien la documentación y aumentar las posibilidades de éxito.

¿Cómo podemos consolidar el empleo en el interior?

Es una pregunta que nos hacemos a menudo, y las respuestas no son únicas porque cada territorio rural tiene su singularidad. No es lo mismo hablar de ElsPorts o el Alto Palancia que del Baix Maestrat: las problemáticas son diferentes y también lo deben ser las soluciones.

Sin embargo, sí hay elementos comunes:necesidad de innovar en todos los sentidos,retener el talento y atraerlo de vuelta,y dar a conocer las oportunidades reales que ofrecen nuestros pueblos.

Los municipios están mejorando servicios; las administraciones más cercanas, como la Diputación de Castellón, están ajustando mejor sus presupuestos a las necesidades reales; y la Generalitat Valenciana destina millones de euros a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Se están haciendo progresos, pero debemos insistir y comunicar mejor que estas oportunidades son reales y de calidad. De ese modo podremos consolidar no solo un empleo, sino también un proyecto de vida y una ilusión en el interior.

¿Cree que la provincia está bien conectada?

Sinceramente, no. Es una problemática que aparece de forma recurrente en las consultas que realizamos y en las jornadas que organizamos.

En materia de conectividad digital, hemos llegado tarde a la alta velocidad en algunas zonas. Aunque la tecnología mejora cada día, en partes de nuestro territorio la conexión sigue siendo deficitaria.

En cuanto a infraestructuras viarias, se están haciendo esfuerzos, pero las distancias siguen siendo un hándicap importante.

Y en transporte público, la realidad es preocupante: los servicios se han ido reduciendo y, aunque han surgido fórmulas para paliar esta carencia, todavía no representan una solución suficiente ni garantizan una respuesta adecuada a las demandas futuras.

¿Es el turismo uno de los grandes hitos para generar prosperidad?

Sin duda, el turismo es una palanca muy importante, aunque no la única. Nuestros municipios tienen la suerte de contar con, un entorno natural privilegiado,una gastronomía potente, que dinamiza pueblos y empresas,y una oferta creciente de ocio y actividades, que hace que la gente no venga solo “a estar”, sino a hacer.

Si sabemos combinar bien turismo, sector primario, industria y servicios, podremos construir una economía más diversificada y resiliente en el interior.

Ya conocemos las líneas maestras y los beneficios que nos ofrece fedetcas, usted que es y conoce bien el interior y sus necesidades, ¿qué les diría como presidente a todos aquellos jóvenes que están pensando en construir su futuro en zonas del interior?

Les diría, ante todo, que sean valientes. Hoy disponen de muchas más herramientas que hace unos años: acompañamiento, orientación, ayudas y un conjunto de recursos que desde la federación y desde los GAL y GALP ponemos a su disposición para buscar soluciones a los desafíos del mundo rural y pesquero.

No están solos. Van a encontrar mejor calidad de vida y, cada vez más, las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Y me gustaría trasladarles una idea: No hay barrera, obstáculo ni cerrojo capaz de imponerse a la libertad de creer en uno mismo y de construir su propio proyecto de vida. El interior de la provincia de Castellón necesita su talento y, a cambio, puede ofrecerles su futuro lleno de sentido.