Los espigones de Moncofa estarán acabados antes de verano: permitirán ampliar la playa hasta 50 metros

Las obras de estabilización del litoral sur de Moncofa aceleran a buen ritmo y los tan reivindicados espigones estarán finalizados antes del verano, según ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, durante su visita este jueves al municipio.

La intervención, ejecutada por la UTE Ferrovial-Pavasal con una inversión de 6,5 millones de euros, transformará por completo este tramo de costa, que pasará a convertirse en uno de los más amplios de toda la provincia gracias a un crecimiento de la playa de entre 30 y 50 metros.

Foto de la visita a la obras de los espigones de Moncofa, este jueves. / Miguel Ángel Sánchez

El director territorial de Costas, Leonardo Monzonís, ha detallado que el diseño de los cinco espigones (incluidos los dos muros de la desembocadura del río Belcaire) permitirá frenar la erosión y generar una mayor acumulación natural de arena. Para ello, será necesaria una operación logística de gran envergadura: se movilizarán alrededor de 25.000 viajes de camiones, tanto con escollera como con gravas y arenas, para conformar las nuevas estructuras y los rellenos previstos en todo el sector.

Monzonís explicó que la línea marcada por los espigones facilitará además la aportación de material hacia la zona más meridional del litoral, donde no se ha proyectado ninguna defensa debido al comportamiento natural de la dinámica marina. El proyecto contempla también la creación de dos canales paralelos al cauce del Belcaire, lo que permitirá mejorar la evacuación del agua de lluvia y evitar inundaciones en episodios de caudal elevado.

Foto de familia de la visita a las obras. / Miguel Ángel Sánchez

En el ámbito patrimonial, los restos de la torre vigía de Biniesma serán reforzados perimetralmente, y se llevará a cabo una prospección magnética para analizar en detalle el subsuelo y garantizar la protección del entorno.

Ya hay un 40% de material depositado dentro del agua

Los trabajos avanzan incluso por encima de lo previsto: ya se ha depositado en el mar cerca del 40% del material destinado a los espigones, mientras se ejecutan en paralelo los rellenos a lo largo de todo el tramo.

García Valls destacó el “compromiso” del Gobierno de España con esta actuación “tan esperada por los vecinos de Moncofa y por toda la provincia”, subrayando que la obra permitirá “proteger la costa frente a la erosión y ganar una franja de playa de entre 30 y 50 metros”.

El alcalde, Wences Alós, celebró que esta transformación abrirá nuevas oportunidades turísticas para el municipio, aunque recordó que aún es necesario avanzar en nuevos proyectos para proteger el resto del litoral, especialmente la zona central, donde la regresión continúa afectando a infraestructuras y viviendas de primera línea.