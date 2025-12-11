Visita de la subdelegada del Gobierno
Los espigones de Moncofa estarán acabados antes de verano: permitirán ampliar la playa hasta 50 metros
Las obras movilizarán 25.000 viajes de camiones para transportar escollera, gravas y arenas en la mayor actuación del litoral sur
Las obras de estabilización del litoral sur de Moncofa aceleran a buen ritmo y los tan reivindicados espigones estarán finalizados antes del verano, según ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, durante su visita este jueves al municipio.
La intervención, ejecutada por la UTE Ferrovial-Pavasal con una inversión de 6,5 millones de euros, transformará por completo este tramo de costa, que pasará a convertirse en uno de los más amplios de toda la provincia gracias a un crecimiento de la playa de entre 30 y 50 metros.
El director territorial de Costas, Leonardo Monzonís, ha detallado que el diseño de los cinco espigones (incluidos los dos muros de la desembocadura del río Belcaire) permitirá frenar la erosión y generar una mayor acumulación natural de arena. Para ello, será necesaria una operación logística de gran envergadura: se movilizarán alrededor de 25.000 viajes de camiones, tanto con escollera como con gravas y arenas, para conformar las nuevas estructuras y los rellenos previstos en todo el sector.
Monzonís explicó que la línea marcada por los espigones facilitará además la aportación de material hacia la zona más meridional del litoral, donde no se ha proyectado ninguna defensa debido al comportamiento natural de la dinámica marina. El proyecto contempla también la creación de dos canales paralelos al cauce del Belcaire, lo que permitirá mejorar la evacuación del agua de lluvia y evitar inundaciones en episodios de caudal elevado.
En el ámbito patrimonial, los restos de la torre vigía de Biniesma serán reforzados perimetralmente, y se llevará a cabo una prospección magnética para analizar en detalle el subsuelo y garantizar la protección del entorno.
Ya hay un 40% de material depositado dentro del agua
Los trabajos avanzan incluso por encima de lo previsto: ya se ha depositado en el mar cerca del 40% del material destinado a los espigones, mientras se ejecutan en paralelo los rellenos a lo largo de todo el tramo.
García Valls destacó el “compromiso” del Gobierno de España con esta actuación “tan esperada por los vecinos de Moncofa y por toda la provincia”, subrayando que la obra permitirá “proteger la costa frente a la erosión y ganar una franja de playa de entre 30 y 50 metros”.
El alcalde, Wences Alós, celebró que esta transformación abrirá nuevas oportunidades turísticas para el municipio, aunque recordó que aún es necesario avanzar en nuevos proyectos para proteger el resto del litoral, especialmente la zona central, donde la regresión continúa afectando a infraestructuras y viviendas de primera línea.
Actuación en tres playas
La zona de actuación de las obras que se están ejecutando abarca tres de las seis playas de Moncofa: la playa de Belcaire (Tamarit), la playa de Beniesma (también conocida como La Torre) y la playa L'Estanyol. Esta zona, como ocurre con los tramos de costa entre los puertos de Burriana y de Sagunto, sufre una descompensación en el transporte de sedimentos que se ha traducido en problemas de erosión
Este fenómeno ha tenido como resultado un retroceso severo de la línea de costa que, atendiendo a ortofotos históricas, se estima en 170 metros en la margen derecha de la desembocadura del río Belcaire y de 130 metros en su margen izquierdo. El proceso de erosión y retroceso de la línea de costa ha dejado expuesto este tramo ante temporales.
Por ello, esta actuación tiene como objetivo principal dotar a la línea de costa de una configuración que asegure su estabilidad frente a los fenómenos erosivos, reduciendo la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.
Además, tal y como ha explicado la subdelegada del Gobierno, el proyecto también persigue otros objetivos más específicos como la protección de las urbanizaciones más próximas a la línea de costa, asegurar una anchura mínima suficiente a lo largo del tramo de costa para el desarrollo de la función lúdica de las playas, la preservación del entorno ecológico y artístico-cultural, así como la mejora del encauzamiento de la desembocadura del río Belcaire y mejora de los dos desagües de las aguas pluviales que desembocan en el tramo de costa que pertenece al ámbito de actuación.
Detalles de las obras
Las actuaciones a realizar consisten en la regeneración con un total de 156.800 m³ de grava de río o cantos rodados. Se ha estimado que en la playa Tamarit será necesario el aporte de aproximadamente 3.000 m³, en la playa la Torre 111.200 m³ y en la playa l’Estanyol 42.600 m³. Gracias a estos aportes, se prevé conseguir un avance de la línea de costa en las playas La Torre y l’Estanyol de aproximadamente 50 y 30 metros, respectivamente, por lo que se podrá recuperar en gran medida la línea histórica. La actuación incluye también la construcción de nuevos espigones.
Las obras han sido adjudicadas por 7,87 millones de euros (IVA incluido) a la UTE Estabilización Moncofa (Ferrovial – Pavasal) y tienen un plazo de ejecución de once meses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- El último horno que resiste en Moncofa
- Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración
- La trufa negra inicia la temporada: Descubre a qué precios
- Indignación en Torre Bellver por la presencia constante de jabalís en Orpesa: 'Aquí viven personas, no es un zoo