La Generalitat impulsa la modernización policial en Moncofa con chalecos antibalas y nuevas emisoras

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, visitó este jueves Moncofa tras la reciente concesión de una de las ayudas más importantes de la provincia de Castellón destinadas a mejorar el equipamiento de las policías locales.

La subvención, otorgada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, reconoce el esfuerzo del municipio por modernizar y reforzar los medios técnicos y de protección de su cuerpo policial.

El alcalde y el conseller, con algunas de las nuevas emisoras que tendrán a su disposición los policías de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

Gracias a esta línea de financiación, la Policía Local de Moncofa ha incorporado 18 chalecos antibalas y 6 emisoras de la red Comdes (Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana), elementos clave para incrementar la seguridad y la capacidad operativa de los agentes. La Generalitat ha financiado el 80 % de ambas inversiones: 9.112,75 euros para los chalecos —de un coste total de 11.390,94 euros— y 5.464,16 euros para las emisoras —de un total de 6.830,20 euros—.

Tecnología de última generación

El concejal de Seguridad Ciudadana, José María Andrés, destacó la relevancia de esta ayuda y la importancia de la visita del conseller, subrayando el compromiso del Ayuntamiento con la modernización del servicio policial. “Estamos apostando de forma decidida por dotar a nuestra Policía Local de los mejores equipos, con la máxima protección y tecnología de última generación. Esta subvención nos permite seguir mejorando los recursos disponibles y ofrecer un servicio más eficaz y seguro a toda la ciudadanía”, afirmó.

El edil recordó además que las nuevas emisoras Comdes permiten trabajar a través de la red autonómica de telecomunicaciones compartida por los cuerpos de seguridad, lo que mejora la coordinación y la respuesta ante emergencias. Estas mejoras se suman a otras inversiones en marcha, como la instalación de unas 40 cámaras de videovigilancia en distintos puntos del municipio, un proyecto que avanza a buen ritmo y que reforzará la prevención, la seguridad y la capacidad de actuación de la Policía Local.

La visita del conseller Juan Carlos Valderrama pone en valor el trabajo del Ayuntamiento y sitúa a Moncofa como uno de los municipios que más está invirtiendo en seguridad y en la mejora de los recursos de su Policía Local, consolidando así su compromiso con la protección y el bienestar de vecinos y visitantes.