Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centenario MediterráneoSubida salario cerámicaFugitivo en CastellónAbandona cachorrosFallece en la piscinaCartero Real Castelló
instagramlinkedin

Visita del conseller de Emergencias

La Generalitat impulsa la modernización policial en Moncofa con chalecos antibalas y nuevas emisoras

El Ayuntamiento logra una subvención de 14.000 euros para mejorar la seguridad y la capacidad operativa de los agentes

El conseller Juan Carlos Valderrama ha visitado este jueves Moncofa.

El conseller Juan Carlos Valderrama ha visitado este jueves Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez

Moncofa

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, visitó este jueves Moncofa tras la reciente concesión de una de las ayudas más importantes de la provincia de Castellón destinadas a mejorar el equipamiento de las policías locales.

La subvención, otorgada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, reconoce el esfuerzo del municipio por modernizar y reforzar los medios técnicos y de protección de su cuerpo policial.

El alcalde y el conseller, con algunas de las nuevas emisoras que tendrán a su disposición los policías de Moncofa.

El alcalde y el conseller, con algunas de las nuevas emisoras que tendrán a su disposición los policías de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

Gracias a esta línea de financiación, la Policía Local de Moncofa ha incorporado 18 chalecos antibalas y 6 emisoras de la red Comdes (Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana), elementos clave para incrementar la seguridad y la capacidad operativa de los agentes. La Generalitat ha financiado el 80 % de ambas inversiones: 9.112,75 euros para los chalecos —de un coste total de 11.390,94 euros— y 5.464,16 euros para las emisoras —de un total de 6.830,20 euros—.

Tecnología de última generación

El concejal de Seguridad Ciudadana, José María Andrés, destacó la relevancia de esta ayuda y la importancia de la visita del conseller, subrayando el compromiso del Ayuntamiento con la modernización del servicio policial. “Estamos apostando de forma decidida por dotar a nuestra Policía Local de los mejores equipos, con la máxima protección y tecnología de última generación. Esta subvención nos permite seguir mejorando los recursos disponibles y ofrecer un servicio más eficaz y seguro a toda la ciudadanía”, afirmó.

El edil recordó además que las nuevas emisoras Comdes permiten trabajar a través de la red autonómica de telecomunicaciones compartida por los cuerpos de seguridad, lo que mejora la coordinación y la respuesta ante emergencias. Estas mejoras se suman a otras inversiones en marcha, como la instalación de unas 40 cámaras de videovigilancia en distintos puntos del municipio, un proyecto que avanza a buen ritmo y que reforzará la prevención, la seguridad y la capacidad de actuación de la Policía Local.

Noticias relacionadas y más

La visita del conseller Juan Carlos Valderrama pone en valor el trabajo del Ayuntamiento y sitúa a Moncofa como uno de los municipios que más está invirtiendo en seguridad y en la mejora de los recursos de su Policía Local, consolidando así su compromiso con la protección y el bienestar de vecinos y visitantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
  2. Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
  3. Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
  4. Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
  5. El último horno que resiste en Moncofa
  6. Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración
  7. La trufa negra inicia la temporada: Descubre a qué precios
  8. Indignación en Torre Bellver por la presencia constante de jabalís en Orpesa: 'Aquí viven personas, no es un zoo

Los espigones de Moncofa estarán acabados antes de verano: permitirán ampliar la playa hasta 50 metros

La Generalitat impulsa la modernización policial en Moncofa con chalecos antibalas y nuevas emisoras

La Generalitat impulsa la modernización policial en Moncofa con chalecos antibalas y nuevas emisoras

El PP pide ampliar hasta 2010 la investigación a Francis Puig por la contratación de publicidad institucional en Morella

"Día histórico para Burriana": El Consell paraliza el Pativel en Sant Gregori y allana el camino para su desarrollo

"Día histórico para Burriana": El Consell paraliza el Pativel en Sant Gregori y allana el camino para su desarrollo

Último paso antes de las obras: adjudican la supervisión de la mejora de la N-340 en Orpesa

Último paso antes de las obras: adjudican la supervisión de la mejora de la N-340 en Orpesa

El comedor del colegio de Almenara se prepara para crecer estas navidades

El comedor del colegio de Almenara se prepara para crecer estas navidades

¿Cuándo volverá a funcionar el ascensor del céntrico párking subterráneo de Almassora?

¿Cuándo volverá a funcionar el ascensor del céntrico párking subterráneo de Almassora?

Domingo Giner, presidente de Fedetcas: "Para reforzar población en el mundo rural hay que ofrecer las mismas oportunidades que en las ciudades"

Domingo Giner, presidente de Fedetcas: "Para reforzar población en el mundo rural hay que ofrecer las mismas oportunidades que en las ciudades"
Tracking Pixel Contents