Gana en accesibilidad, seguridad e imagen
L'Alcora renueva por completo una de las calles principales de su pedanía con 130.000 €
La renovación de las redes de agua y saneamiento acompaña la transformación urbana del vial
El Ayuntamiento de l’Alcora ha finalizado los trabajos de transformación de la calle Mayor de la pedanía de la Foia, una intervención que ha supuesto la modernización completa de las infraestructuras y la mejora de la accesibilidad en uno de los viales principales de la pedanía. La actuación se ha financiado a través del plan Impulsa de la Diputación de Castellón.
El alcalde, Samuel Falomir, y el concejal de Urbanismo, Robert Tena, han visitado la calle tras su reapertura al paso vecinal para comprobar el resultado de una obra “muy esperada y necesaria”, en palabras del primer edil.
La intervención ha permitido renovar integralmente la red de agua potable, sustituir el colector de saneamiento y acondicionar el pavimento mediante hormigón impreso, creando un espacio continuo sin desniveles entre acera y calzada. El resultado es un itinerario más cómodo y accesible, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.
Presupuesto de 130.000 €
El proyecto, con un presupuesto cercano a los 130.000 euros, también ha incorporado criterios de seguridad y sostenibilidad, garantizando una ejecución responsable y adaptada a las necesidades actuales.
Durante la visita, Tena ha puesto en valor que la calle Mayor “presenta ahora una imagen totalmente renovada que dignifica el entorno y mejora el día a día de los vecinos y vecinas de la Foia” y ha subrayado que el objetivo municipal es continuar mejorando espacios urbanos “para que todos los núcleos del término disfruten de servicios actualizados y de una mayor calidad urbana”.
La finalización de estas obras se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de potenciar la habitabilidad, la accesibilidad y la imagen de l’Alcora y sus pedanías, priorizando inversiones que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía.
