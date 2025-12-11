L'Alcora renueva por completo una de las calles principales de su pedanía con 130.000 €

El Ayuntamiento de l’Alcora ha finalizado los trabajos de transformación de la calle Mayor de la pedanía de la Foia, una intervención que ha supuesto la modernización completa de las infraestructuras y la mejora de la accesibilidad en uno de los viales principales de la pedanía. La actuación se ha financiado a través del plan Impulsa de la Diputación de Castellón.

El alcalde, Samuel Falomir, y el concejal de Urbanismo, Robert Tena, han visitado la calle tras su reapertura al paso vecinal para comprobar el resultado de una obra “muy esperada y necesaria”, en palabras del primer edil.

La intervención ha permitido renovar integralmente la red de agua potable, sustituir el colector de saneamiento y acondicionar el pavimento mediante hormigón impreso, creando un espacio continuo sin desniveles entre acera y calzada. El resultado es un itinerario más cómodo y accesible, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

Presupuesto de 130.000 €

El proyecto, con un presupuesto cercano a los 130.000 euros, también ha incorporado criterios de seguridad y sostenibilidad, garantizando una ejecución responsable y adaptada a las necesidades actuales.

Durante la visita, Tena ha puesto en valor que la calle Mayor “presenta ahora una imagen totalmente renovada que dignifica el entorno y mejora el día a día de los vecinos y vecinas de la Foia” y ha subrayado que el objetivo municipal es continuar mejorando espacios urbanos “para que todos los núcleos del término disfruten de servicios actualizados y de una mayor calidad urbana”.

La finalización de estas obras se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de potenciar la habitabilidad, la accesibilidad y la imagen de l’Alcora y sus pedanías, priorizando inversiones que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía.