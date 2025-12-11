Peñíscola encara 2026 con un presupuesto histórico de 25,9 millones

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Peñíscola, Dolo Bayarri, ha dado a conocer este jueves los aspectos más importantes de las cuentas municipales para 2026, cuya cifra asciende a 25.920.551,52 euros, un millón más que el anterior.

Por lo que respecta al capítulo de inversiones, estas cuentan con 7,3 millones para inversiones y contemplan dos de las mayores inversiones de la historia del municipio: la rehabilitación del Centro de Estudios, cuya obra finalizará en 2027, y la ampliación del cementerio.

Esta última será viable gracias a la compra del terreno de 22.000 metros cuadrados del antiguo camping Bellavista, que permitirá, además de ampliar el camposanto, crear plazas de aparcamiento e instalación de nuevos servicios.

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Peñíscola, Dolo Bayarri, dio a conocer los presupuestos para 2026. / Alba Boix

Otras intervenciones

A estas inversiones se suman otras grandes intervenciones como la ampliación y mejora de parques infantiles y deportivos, proyectos de reurbanización y pavimentación, inversiones deportivas y educativas, así como la digitalización del ciclo del agua.

Dentro de las cuentas, los grandes contratos de servicios como son el de limpieza viaria y el de recogida de residuos sólidos urbanos verán incrementado su presupuesto en 62.800 y 14.400 euros respectivamente.

“Estamos ante un presupuesto histórico, responsable y social que nos permitirá reforzar servicios, modernizar la ciudad y mantener la presión fiscal sin incrementos, hablamos de afrontar 2026 con solvencia y visión de futuro”, ha expuesto Bayarri.