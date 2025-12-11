Peñíscola encara 2026 con un presupuesto histórico de 25,9 millones
La rehabilitación del Centro de Estudios, cuyas obras finalizarán en 2027, es una de las principales inversiones del municipio
La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Peñíscola, Dolo Bayarri, ha dado a conocer este jueves los aspectos más importantes de las cuentas municipales para 2026, cuya cifra asciende a 25.920.551,52 euros, un millón más que el anterior.
Por lo que respecta al capítulo de inversiones, estas cuentan con 7,3 millones para inversiones y contemplan dos de las mayores inversiones de la historia del municipio: la rehabilitación del Centro de Estudios, cuya obra finalizará en 2027, y la ampliación del cementerio.
Esta última será viable gracias a la compra del terreno de 22.000 metros cuadrados del antiguo camping Bellavista, que permitirá, además de ampliar el camposanto, crear plazas de aparcamiento e instalación de nuevos servicios.
Otras intervenciones
A estas inversiones se suman otras grandes intervenciones como la ampliación y mejora de parques infantiles y deportivos, proyectos de reurbanización y pavimentación, inversiones deportivas y educativas, así como la digitalización del ciclo del agua.
Dentro de las cuentas, los grandes contratos de servicios como son el de limpieza viaria y el de recogida de residuos sólidos urbanos verán incrementado su presupuesto en 62.800 y 14.400 euros respectivamente.
“Estamos ante un presupuesto histórico, responsable y social que nos permitirá reforzar servicios, modernizar la ciudad y mantener la presión fiscal sin incrementos, hablamos de afrontar 2026 con solvencia y visión de futuro”, ha expuesto Bayarri.
