El PP pide ampliar hasta 2010 la investigación a Francis Puig por la contratación de publicidad institucional en Morella

El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha entregado a la Agencia Antifraude un total de 1.580 facturas del Ayuntamiento de Morella a las empresas de Francis Puig, hermano del que fuera president de la Generalitat Ximo Puig, fechadas desde 2010 para que la entidad amplíe hasta ese año la investigación iniciada sobre la contratación irregular de la publicidad institucional por parte del consistorio entre 2020 y 2023.

El síndic adjunto del PP en Les Corts Salvador Aguilella y el diputado Jesús Lecha han acudido a la sede de Antifraude para entregar más facturas localizadas del Ayuntamiento de Morella "sin ningún contrato previo", según recoge la formación en un comunicado.

"Sin proceso de licitación ni contratación"

En concreto, los populares han aportado facturas a las empresas de Francis Puig abonadas "bajo el mismo sistema de sin expediente de contratación hasta alcanzar la cifra de 1.580 facturas por un importe mínimo de 721.762, 66 euros". Son pagos, han incidido desde el PP, "a las empresas del imputado Francis Puig sin proceso de licitación ni contratación ninguno".

Según han recalcado, esta cifra "puede resultar sustancialmente superior cuando la propia AVA solicite las facturas al Ayuntamiento". Y han apuntado que, en los años ya analizados, "las cifras reales de gasto se han incrementado un 17,5% con respecto a la documentación entregada por el concejal del PP".

Desde la formación han indicado que Morella ha llegado a tener "hasta 13 órganos municipales de contratación diferentes que han abonado facturas a la empresa del hermano de Puig incluso con la posibilidad, tal y como señala Antifraude, de realizar fraccionamientos de contrato".

Al respecto, el diputado Jesús Lecha ha señalado que el "promedio de facturas pagadas al año a las dos empresas de los Puig (Comunicacions dels Ports SA y Mas Mut Produccions SL) es de 120, por un importe medio de 55.000 euros, lo que demuestra que había una planificación anual en los servicios publicitarios que obligaban a formalizar un contrato inexistente". "De hecho, hay una resolución de alcaldía reciente que certifica que en los archivos municipales no consta ningún contrato suscrito con estas empresas", ha aseverado.

"Obstáculos, presiones políticas y falta de información"

"Llevamos años recabando información pese a los obstáculos, las presiones políticas en el municipio y la falta de información", ha sostenido el parlamentario popular, que ha especificado que, en abril de 2023, el PPCV ya puso a disposición de Antifraude un total de 629 facturas sin contrato desde 2015 por un montante superior a los 400.000 euros y que la agencia "ya ha emitido una notificación con la resolución final de investigación en la que se concluye la existencia de irregularidades".

Lecha ha considerado "evidente que el clan Puig organizó una red para obtener subvenciones, con una red forjada durante años para obtener dinero público: primero en el Ayuntamiento de Morella donde Ximo Puig fue alcalde, y luego durante sus ocho años como president de la Generalitat". "Son casi 30 años de expolio de las arcas públicas con un entramado organizado para beneficiarse de forma irregular del dinero de todos los valencianos", ha denunciado.

El también concejal morellano ha incidido en que, "además de la resolución de Antifraude, el Ministerio público ha pedido cuatro años de cárcel para Francis Puig por delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de ayudas públicas de la Generalitat". "Ha llegado el momento de que Ximo Puig asuma responsabilidades políticas, devuelva el dinero que su familia ha cobrado indebidamente y abandone la vida pública", ha reclamado.