El Síndic de Greuges abre diligencias contra el Ayuntamiento de Orpesa por "apagar" el portal de transparencia tras las quejas del PSOE

El Síndic de Greuges ha abierto diligencias contra el Ayuntamiento de Orpesa por haber “apagado” el portal de transparencia municipal y restringir el acceso a información pública, un procedimiento que llega tras las quejas presentadas por el PSPV-PSOE, según ha informado este jueves la portavoz socialista, Maria Jiménez.

El grupo socialista atribuye al tripartito (PP, Vox y Cs) haber “cerrado bajo llave” desde 2023 la información relacionada con los sueldos, la agenda institucional o la ejecución presupuestaria, pese a que la ley de transparencia es taxativa a la hora de garantizar el acceso a la información. Para Jiménez, “el Ayuntamiento se ha abonado a la opacidad y en tiempos de desafección política es lo peor que pueden hacer, porque la gente tiene que conocer con claridad cómo se gestionan los recursos públicos”.

La concejala del PSPV ha afirmado que compartir toda la información pública que se genera es una cuestión de respeto a la ciudadanía y de normalidad democrática y ha defendido que “la confianza en las instituciones comienza por decir la verdad y ponerla al alcance de todo el mundo”.

Forma "autócrata" de gobernar

Maria Jiménez ha subrayado que esta situación se enmarca en una manera “autócrata” de gobernar que ya ha obligado al grupo socialista a acudir hasta en cuatro ocasiones al Síndic de Greuges para reclamar que se respeten los derechos de la oposición. En este sentido, ha recordado que “en numerosas ocasiones se nos ha convocado a plenos sin tener acceso a los expedientes o fuera del plazo legal de convocatoria”.

El PSPV-PSOE ha reclamado al gobierno municipal que “no deje en leído” el requerimiento del Síndic y regularice “sin más demora” el portal de transparencia, facilite el acceso a la información que corresponde por ley y normalice la relación institucional con la oposición.