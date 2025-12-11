De sol y playa a destino todo el año con "gran potencial": los seis ejes para ampliar el turismo en Alcalà de Xivert

De un destino tradicionalmente estacional, centrado en el sol y playa, a un modelo activo durante todo el año. Es la transición que consolida el Plan Estratégico de Turismo 2025–2029 de Alcalà de Xivert, un documento que marca un nuevo rumbo para el municipio.

El acto de presentación, presidido este jueves por el alcalde, Francisco Juan, y la concejala de Turismo, Alejandra Roca, reafirma la apuesta local por un turismo más sostenible, diversificado y de mayor valor añadido.

Acto de presentación del Plan Estratégico de Turismo de Alcalà-Alcossebre. / Mediterráneo

Hacia un modelo más equilibrado con identidad propia

La revisión del Plan da continuidad al trabajo iniciado en 2021 y reconoce la evolución del destino hacia un modelo más equilibrado, en el que los productos Aqua y Natura se convierten en pilares estratégicos, reforzados por Sabor y Cultura, que aportan autenticidad e identidad propia. Una combinación que, en palabras del Ayuntamiento, evidencia el “gran potencial” del municipio para consolidarse como referente turístico más allá de los meses de verano.

Cuatro grandes objetivos

El nuevo marco estratégico fija cuatro grandes objetivos:

Avanzar en la desestacionalización de la actividad turística

Mejorar la competitividad y profesionalización del tejido empresarial

Impulsar la especialización en experiencias de alto valor añadido

Reforzar la accesibilidad para consolidar Alcalà de Xivert–Alcossebre como un municipio inclusivo.

Con ello, se pretende equilibrar el calendario turístico, atraer nuevos perfiles de visitantes y garantizar que la oferta sea accesible a un público cada vez más diverso.

Panorámica aérea del castillo de Xivert. / Mediterráneo

Seis ejes clave

Para materializar estas metas, el Plan se estructura en seis ejes clave:

Sostenibilidad en la gestión del litoral y los recursos naturales Diversificación de la oferta para activar productos los 365 días del año Fortalecimiento de la identidad local Impulso de la digitalización e innovación propias de un Destino Turístico Inteligente Mejora de la accesibilidad en espacios naturales, playas y equipamientos Gobernanza participativa que involucre de forma estable al sector privado y a los agentes socioeconómicos

Entre las acciones previstas destacan la apuesta por el turismo activo, con especial foco en el cicloturismo; la consolidación del producto náutico; la creación de un club gastronómico; la mejora estética del casco urbano; y la puesta en marcha de un Observatorio de Turismo que permitirá tomar decisiones basadas en datos.

"Este plan es la hoja de ruta que nos permitirá ordenar y potenciar estos recursos para mejorar la competitividad turística" Francisco Juan — Alcalde de Alcalà-Alcossebre

El alcalde, Francisco Juan, recordó que “nuestro municipio cuenta con un gran potencial: montaña, mar, patrimonio y gastronomía. Este Plan es la hoja de ruta que nos permitirá ordenar y potenciar estos recursos para mejorar la competitividad turística”. También subrayó la importancia de la colaboración público-privada para avanzar en este nuevo modelo.

La concejala Alejandra Roca destacó el alto nivel de cumplimiento de las actuaciones incluidas en planes anteriores y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con una gestión turística eficiente y orientada a resultados.

Con esta actualización estratégica, Alcalà de Xivert–Alcossebre da un paso más para convertirse en un destino activo todo el año, sostenido por su riqueza natural, cultural y gastronómica, y por una gestión turística que prioriza la calidad de vida de la población local y la experiencia del visitante.