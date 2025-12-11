Último paso antes de las obras: adjudican la supervisión de la mejora de la N-340 en Orpesa

La duplicación de la N-340 a su paso por Orpesa da un paso decisivo. La Dirección General de Carreteras ha adjudicado a MS Ingenieros, S.L.U. el contrato de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras, por un importe de 1.550.291,82 euros. Este es el último eslabón antes de que arranquen las obras, que ya tienen adjudicataria: la empresa Aldesa Construcciones, con un presupuesto de 28,58 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

La adjudicación de la consultoría llega tras un proceso competitivo en el que participaron ocho empresas. El contrato de MS Ingenieros contempla 35 meses de servicio, durante los cuales supervisarán la calidad de las obras, elaborarán informes técnicos periódicos y apoyarán al director de obra y a la Demarcación de Carreteras del Estado. La meta: garantizar que la ejecución cumpla con los más altos estándares de seguridad y eficiencia.

El proyecto se centra en un tramo crítico de la carretera, entre los kilómetros 992,1 y 998, donde los accesos actuales presentan riesgos importantes.

Muchas propiedades conectan directamente con la N-340, generando situaciones de peligro. Para solucionarlo, el plan incluye mejoras clave en intersecciones y enlaces estratégicos:

Nuevo enlace en La Renegà (km 992,750) : se construirá un enlace tipo diamante con glorieta inferior, mejorando el acceso a la zona residencial y al karting.

: se construirá un enlace tipo diamante con glorieta inferior, mejorando el acceso a la zona residencial y al karting. Rediseño del semienlace de Orpesa : el paso inferior se transformará en un enlace tipo diamante, optimizando su funcionalidad y seguridad.

: el paso inferior se transformará en un enlace tipo diamante, optimizando su funcionalidad y seguridad. Mejora del enlace con la AP-7 (km 996,8): se eliminará la intersección en T y se construirá un nuevo enlace tipo trompa a distinto nivel, permitiendo todos los movimientos posibles entre la N-340 y la autovía.

La primera fase de este proyecto mejorará los accesos de la N-340 en Orpesa. / MEDITERRÁNEO

Estas actuaciones no solo aumentarán la seguridad vial, sino que prepararán la vía para una futura duplicación, si el tráfico lo exige. Desde la publicación de la licitación en julio hasta la adjudicación definitiva en diciembre, el proyecto ha despertado un notable interés del sector, reflejando la importancia de este tramo para la conectividad regional.

Con la consultoría ya en marcha y Aldesa lista para comenzar los trabajos, Orpesa se encuentra a un paso de ver transformada una de sus carreteras más transitadas, garantizando un tránsito más seguro y eficiente para residentes y visitantes. La N-340 se prepara para convertirse en una vía más estratégica, cumpliendo con los objetivos de movilidad sostenible del Ministerio de Transportes.

Anuncio del ministro Puentes en Castelló

Este reivindicado proyecto para mejorar la seguridad vial en la transitada carretera nacional lo dio a conocer públicamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 7 de febrero en Castelló, en una jornada organizada por Mediterráneo.

El titular del ramo adelantó que la intención del Gobierno era licitar las obras «durante el primer semestre del 2025», tal como se produjo a la postre en mayo. «Son unas obras que permitirán mejorar sensiblemente el tráfico en toda la zona al ser una intervención muy necesaria para mejorar los accesos», avanzó el ministro.