Vall d’Alba celebra su Mercat de Nadal con dos días de actividades familiares y artesanía local

Vall d’Alba dará este fin de semana la bienvenida a la Navidad con la celebración de una nueva edición del Mercat de Nadal, que llenará de ambiente festivo el pabellón municipal durante el sábado y el domingo.

La inauguración oficial tendrá lugar este sábado, en un recinto completamente ambientado para la ocasión, donde vecinos y visitantes disfrutarán de actividades infantiles, gastronomía tradicional, artesanía y propuestas solidarias.

La alcaldesa, Marta Barrachina, ha destacado que el objetivo del Ayuntamiento es “colaborar para dinamizar el comercio local y mantener viva la ilusión de la Navidad en cada rincón del municipio”. Según ha subrayado, el Mercat de Nadal “ya se ha consolidado como una cita esperada en el calendario, porque combina diversión, tradición y participación vecinal”.

La jornada inaugural del sábado abrirá sus puertas con una selección de juegos de madera, pensados para fomentar la creatividad y el juego compartido. Niños y niñas podrán participar además en talleres de manualidades navideñas, donde aprenderán a crear pequeños detalles para decorar el hogar o regalar, o disfrutar de una chocolatada.

Programación del Mercat de Nadal de Vall d'Alba. / Mediterráneo

Las actividades continuarán el domingo por la mañana con una sesión especial de cuentacuentos, que acercará relatos navideños y aventuras mágicas a los más pequeños. En esta segunda jornada, el mercado abrirá de 10 a 14 horas y se desarrollarán diferentes actividades infantiles, entre ellas pintacaras, juegos participativos y propuestas pensadas para disfrutar en familia.

“Queremos que los más pequeños vivan estos días con la ilusión propia de estas fechas, y que las familias encuentren en el Mercat de Nadal un punto de encuentro y diversión compartida”, ha añadido la alcaldesa de Vall d’Alba.

El mercadillo tendrá lugar en el pabellón municipal. / Mediterráneo

El comercio local exhibirá su músculo

El evento contará también con una muestra de productos y artículos a cargo de comercios locales, que ofrecerán desde artesanía y regalos hasta alimentos típicos. Los visitantes podrán disfrutar de una zona de degustación y vinatería, ideal para descubrir sabores de la ‘terreta’, así como de un espacio dedicado a la venta de dulces y productos salados tradicionales.

Además, los asistentes encontrarán un photocall navideño, perfecto para llevarse un recuerdo festivo, y una exposición de bolillos, que pone en valor uno de los oficios artesanales con mayor arraigo en la comarca.

Barrachina ha invitado a toda la población a participar activamente en esta celebración y ha recordado que “nuestro Mercat de Nadal es la mejor manera de empezar a vivir la Navidad juntos y queremos que cada persona que nos visite sienta la calidez, la tradición y la alegría que caracterizan a Vall d’Alba”.