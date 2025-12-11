El voluntariado que está uniendo a niños y mayores en un pueblo de Castellón

Una nueva iniciativa intergeneracional está acercando a estudiantes y personas mayores de un municipio de Castellón a través del proyecto Voluntariat de iaios i iaies, desarrollado por la Concejalía de Juventud en colaboración con la Residencia de Mayores Virgen de la Soledad.

Se trata de Nules y la actividad une al alumnado de 1º de ESO del IES Gilabert de Centelles y del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación con los residentes del centro, promoviendo responsabilidad, empatía, respeto y cooperación entre generaciones.

El proyecto combina sesiones teóricas y prácticas. En la primera, el equipo técnico de la residencia instruye a los jóvenes sobre el uso correcto de ayudas técnicas, como sillas de ruedas, andadores, bastones o muletas, destacando la importancia de la seguridad y el cuidado de los mayores.

En la sesión práctica, los alumnos participan en dinámicas de acompañamiento y colaboración, compartiendo juegos, conversaciones y actividades lúdicas que refuerzan el vínculo afectivo y la solidaridad intergeneracional.

La actividad une al alumnado de 1º de ESO del IES Gilabert de Centelles y del Colegio Ntra. Sra. de la Consolación con los residentes del centro. / MEDITERRÁNEO

"Aprender es escuchar"

La concejal de Juventud, Blanca Silvestre, señala que “con este proyecto buscamos acercar realidades, romper estereotipos y fomentar la responsabilidad social entre los jóvenes. Las personas mayores tienen mucho que enseñar, y la mejor manera de aprender es escuchar y compartir tiempo con ellas”.

Voluntariat de iaios i iaies forma parte del Plan Joven Municipal y continuará con nuevos encuentros durante el curso, consolidándose como un espacio vivo de convivencia, aprendizaje y afecto, donde jóvenes y mayores pueden compartir experiencias y enriquecer sus vidas mutuamente.