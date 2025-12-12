Almassora inicia el reasfaltado de la calle Trinidad para mejorar la seguridad vial

Almassora ha iniciado ya los trabajos de reasfaltado en la calle Trinidad, incluidos dentro de la mejora de la calzada de diversos puntos de la localidad. El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Becsa y cuenta con una inversión de 146.980,84 euros.

La primera de las intervenciones tiene lugar en el tramo de a calle Trinidad situado en la confluencia con la calle San Ramón hasta la plaza Santa Isabel, donde también completarán la renovación completa del pavimento.

La actuación forma parte del plan de mejora del firme que el consistorio está desarrollando en distintas calles del municipio con el objetivo de incrementar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y renovar infraestructuras deterioradas por el paso del tiempo y el elevado tráfico.

Mejorar la circulación y evitar riesgos

La alcaldesa, María Tormo, junto al concejal de Servicios Públicos, José Martínez, ha destacado que la calle Trinidad es una de las arterias principales del municipio que requería de esta intervención, “mejorando la circulación y evitando riesgos para conductores”. “Nuestro compromiso es claro y pasa por seguir actuando barrio a barrio, y calle a calle”, ha indicado la alcaldesa.

También está previsto actuar en Pla de Museros, desde la rotonda frente a Pamesa hasta el puente sobre la N-340, la rotonda del Camí Real y el párking San Pedro. Estos trabajos permitirán homogeneizar el firme, reparar grietas y baches, y mejorar la adherencia y la estética de las citadas zonas.

Contrato de conservación de asfaltados

En paralelo, también está ya adjudicado a Becsa el contrato de conservación de asfaltados por un importe de 224.793,4 euros durante cuatro años. Este contrato prevé, entre las primeras acciones a ejecutar, la reparación de baches en diferentes polígonos industriales del término municipal. En concreto, se actuará en los siguientes puntos:

- Camí Real de Borriol, Supoi 6.

- Calle Vilafamés, Supoi 6.

- Calle Vall d' Alba, Supoi 6.

- Calle Ducat d' Atenes, Supoi 5.

- Calle Hortalassos, polígono Ramonet.

- Camí Pla de Museros, polígono La Rambla.

- Camí Pla de Museros, Supoi 7.