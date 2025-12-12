Benicàssim fija la fecha de su multitudinario Día de las Paellas en 2026

Benicàssim ya ha desvelado la fecha de una de las celebraciones más multitudinarias del calendario festivo: el Día de las Paellas se celebrará el viernes 23 de enero de 2026, en el marco de las fiestas patronales en honor a Sant Antoni Abad y Santa Àgueda (del 16 al 25). La cita, marcada en rojo por vecinos de la provincia, pero también de todo el país e incluso del extranjero, vuelve a confirmar su poder de convocatoria como una de las jornadas más esperadas del invierno.

Y es que la fiesta llega a reunir a alrededor de 35.000 personas en este viernes de pleno invierno para el que muchos ya se han pedido libre en el trabajo para disfrutar de la jornada que combina gastronomía, mucho ambiente y música en las calles. En las últimas ediciones se han cocinado alrededor de 1.500 paellas distribuidas por el amplio recinto urbano, que se va incrementando a medida que se van requiriendo más ubicaciones cada año.

El evento se ha convertido en un motor económico clave para restaurantes, comercios y hoteles en plena temporada baja, especialmente para los bares, que también reparten raciones (previa reserva), con una facturación que nada tiene que envidiar a la de cualquier sábado de agosto.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha remarcado que el próximo 23 de enero, "Benicàssim volverá a vivir uno de sus días más grandes con el día de las paellas, convirtiendo a nuestro municipio en capital de la provincia. Trabajamos ya para que todo esté a punto y poder recibir, un año más, a las miles de personas que volverán a disfrutar de un día de hermandad, convivencia y fiesta".

Reserva del sitio

La fecha marcada también activa la cuenta atrás para otro de los momentos más esperados: el reparto de ubicaciones para cocinar, un procedimiento que suele organizarse justo después de Reyes. Aunque el Ayuntamiento habilita espacio suficiente, son muchos los grupos que madrugan y están bien atentos los días anteriores para asegurarse un emplazamiento que quede próximo a sus casas o locales y facilitar así toda la logística.

El programa de fiestas incluirá, además, otras tradiciones arraigadas como el Día de la Coqueta, con el reparto de miles de dulces típicos, las hogueras, la bendición de animales y los desfiles de indumentaria tradicional con las tres vueltas a la iglesia.