Burriana afronta proyectos clave como el colector de Cardenal Tarancón, Sant Gregori y Cañada Blanch con los presupuestos en el aire

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha hecho balance del año durante el tradicional desayuno informativo con los medios de comunicación, destacando, los avances de la ciudad gracias a las inversiones comprometidas por la Generalitat, aunque advierte que el próximo año y medio se presenta complicado por la falta de mayoría absoluta para aprobar los presupuestos de 2026.

Monferrer ha asegurado este viernes que el objetivo con el que llegaron al gobierno de transformar la ciudad y devolverle peso en los principales foros institucionales, "ya empieza a notarse". Subrayó que en este periodo "han visitado Burriana más consellers que en los ocho años anteriores", reivindicando la labor del equipo de gobierno y de los técnicos municipales, que “han viajado más que nunca” a Valencia y Madrid para reclamar inversiones. Como resultado, citó más de 70 millones de euros comprometidos por la Generalitat para distintos proyectos en Burriana.

Un escenario "desconocido"

No obstante, el munícipe reparó en que el próximo año y medio que queda de legislatura estará marcado por un escenario “desconocido” para el municipio: la imposibilidad de presentar los presupuestos de 2026 debido a la falta de mayoría absoluta.

Cabe recordar, que el escenario político local se ha visto sacudido recientemente por la ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox, obligando al equipo de gobierno a buscar apoyos fuera de su antiguo socio para sacar adelante las cuentas

"Dependemos de que la oposición entienda que Burriana no puede volver a la época de estar paralizada", afirmó. Aun así, garantizó que el ejecutivo municipal intentará sacar adelante sus compromisos "uno a uno".

Hoja de ruta

Entre las inversiones planteadas para el próximo año, destaca la cuarta fase del colector de la avenida Cardenal Tarancón, necesaria para completar la farónica infraestructura hidráulica para aliviar los problemas de inundaciones en el casco urbano o la apertura de la avenida Cañada Blanch, una actuación que permitirá descongestionar los accesos al puerto y mejorar la conexión con los poblados marítimos.

El alcalde mencionó además proyectos previstos en el Grao, como la creación de una plaza ciudadana y un aparcamiento para aliviar la demanda de estacionamiento, así como las gestiones ante la Generalitat para garantizar que se materialicen compromisos ya anunciados, entre ellos la nueva depuradora, el centro de salud para el Puerto y la transformación del antiguo varadero en una plaza gastronómica.

En materia cultural y festiva, señaló que otro de los proyectos clave será el de impulsar el proyecto del Palau de la Festa para acoger todaos los actos relacionados con las Fallas, Misericòrdia, así como todo tipo de eventos.

Respecto a Sant Gregori, recordó que está en marcha la licitación de 1,6 millones para elaborar un nuevo programa y que el Ayuntamiento quiere avanzar con Generalitat la circunvalación de la CV-18.

El alcalde insistió en que todas estas inversiones forman parte de la propuesta enviada a la oposición, que deberá decidir qué actuaciones considera prioritarias. “Si no hay acuerdo, las presentaremos igualmente para que la ciudadanía conozca nuestras propuestas”, dijo.