El castillo de Castellón que lidera la mayor concentración de aves de toda la provincia

Uno de los castillos de la provincia de Castellón se ha situado este año como el enclave con mayor diversidad de aves. Así lo indican los trabajos de campo realizados por SEO/BirdLife y la Cátedra de Patrimonio y Desarrollo Sostenible de la Universitat Jaume I, que desde 2024 analizan el valor natural de distintas fortalezas de la zona.

Ese castillo es el de Xodos, donde los equipos han registrado 18 especies. Su localización y la propia estructura del recinto explican, según los investigadores, por qué se ha convertido en uno de los puntos más favorables para la reproducción de distintas aves.

Castillo medieval de Xodos El castillo, que está situado estratégicamente (a unos 1063 metros de altura, en lo alto de la mola en la cual se sitúa el resto de la población, y sobre un precipicio de 70 metros de altura) en la cuenca alta del río Alcalatén, estaba destinado a la vigilancia y defensa del valle frente a las tierras de Vistabella, para lo cual formaba parte de un sistema de fortificaciones que protegía el valle, impidiendo de este modo que el paso natural desde las tierras de Aragón (por Mosqueruela) hasta Burriana, quedara sin protección, tal y como consta en la web de la Mancomunidad del Penyagolosa. Es un monumento declarado Bien de Interés Cultural en 1998

El proyecto comenzó en 2024, cuando se valoraron 21 castillos, y en 2025 se ha continuado valorando otros 27 castillos distribuidos en las comarcas castellonenses de Alt Maestrat, Baix Maestrat, Els Ports, La Plana Alta y L'Alcalatén.

En conjunto, el estudio de 2025 ha identificado 66 especies presentes en los castillos castellonenses, con el gorrión común, la golondrina común, la curruca cabecinegra y el avión común como las más frecuentes.

Restos del castillo de Xodos. / ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS

Objetivos

Toda la información recopilada servirá para elaborar un dosier divulgativo que acompañará futuras visitas a estos enclaves. La finalidad es ofrecer al público una visión más completa de estos espacios, donde el interés histórico convive con una notable actividad biológica.

El proyecto pretende mejorar la gestión y conservación de estos castillos, incorporando el conocimiento de la fauna que los utiliza. Una información que, según los responsables, será clave para mantener y reforzar su valor ambiental además del patrimonial.