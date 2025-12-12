Cómo envejecer en los pueblos con calidad de vida: un reto y una oportunidad contra la despoblación en Castellón

El Palacio de los Duques de Medinaceli de Geldo ha acogido el Focus Pyme territorial Impulso plateado, territorio vivo. Silver Economy, una jornada organizada por el CEEI Castellón y financiada por IVACE+i que reunió a profesionales, entidades y proyectos vinculados al envejecimiento activo y la innovación social en el medio rural.

El encuentro se ha centrado en cómo los territorios pueden reorganizar sus servicios y recursos para mejorar la calidad de vida de la población mayor y reforzar la cohesión comunitaria.

Durante la apertura, el presidente del CEEI Castellón, Ignacio Sainz de Baranda, subrayó que la silver economy (conjunto de actividades económicas, productos y servicios orientados a satisfacer las necesidades y demandas de las personas mayores de 50 años) implica “una forma de reorganizar la vida en nuestros pueblos, de diseñar servicios de proximidad, de generar empleo y de fortalecer la autonomía, la salud y el arraigo de las personas mayores”.

Sainz de Baranda recordó que la provincia cuenta con “una enorme riqueza en su patrimonio, sus comunidades rurales y su gente”, y defendió que la clave está en “transformar esa riqueza en oportunidades para quienes quieren seguir viviendo en sus pueblos y para quienes desean emprender en ellos”.

El acto arrancó con la participación de representantes institucionales del CDR, Fevecta y la Mancomunitat Río Mijares, quienes destacaron los desafíos demográficos y la necesidad de reforzar servicios de proximidad en la zona.

Qué implica la 'silver economy'

Posteriormente, la investigadora Ana Pilar Fañanás, de la Universidad de Zaragoza, ofreció la ponencia central, en la que explicó de forma clara qué implica la silver economy y cómo puede aplicarse de manera efectiva en el medio rural. Fañanás abordó los principales retos relacionados con el envejecimiento en los pueblos y expuso vías para reorganizar apoyos y recursos que permitan a la población sénior vivir con mayor autonomía.

Tras un espacio de café y networking, la primera mesa redonda reunió iniciativas como VersedIA, MarioVa, Con alma rural y la cooperativa Viu a ta casa. Los participantes expusieron proyectos que ya están ofreciendo soluciones concretas de acompañamiento, atención y cuidado en los territorios rurales, reforzando la proximidad y manteniendo la vitalidad de los pueblos. La sesión estuvo moderada por Guillermo López, presidente del CDR Palancia Mijares.

Vínculo entre emprendimiento, turismo y mayores

La segunda mesa, de carácter experiencial, exploró el vínculo entre emprendimiento, turismo y población mayor. Javier Martínez, de la cooperativa de cohousing El Sistar - Vacaciones Permanentes; Ábert López, coordinador del PEU-Gerialdea de la UJI; y José Ángel García, de Rural Citizen, compartieron iniciativas que integran la mirada sénior en el diseño de experiencias, servicios y actividades respetuosas con el ritmo del territorio. La moderación corrió a cargo del sociólogo y profesor universitario Xavi Ginés.

A lo largo de la mañana, el evento evidenció cómo la silver economy está impulsando nuevas formas de innovación social, tecnológica y comunitaria, así como oportunidades empresariales vinculadas al bienestar, el cuidado y la participación de las personas mayores.

En su intervención, Sainz de Baranda hizo hincapié en el papel de la colaboración institucional y del emprendimiento innovador para consolidar territorios vivos: “Un territorio vivo no es aquel que tiene más actividad, sino aquel que es capaz de generar comunidad. La silver economy, bien trabajada, no solo mejora el bienestar de las personas mayores; también fortalece la cohesión social y el futuro de nuestros pueblos”.

El encuentro concluyó con una llamada a seguir trabajando de manera conjunta para que las iniciativas rurales vinculadas al envejecimiento activo encuentren apoyo y acompañamiento. El emblemático Palacio de los Duques de Medinaceli, convertido ya en un referente cultural y comunitario para la población mayor de la comarca, actuó como escenario de un debate que situó a Geldo en el centro de la reflexión sobre el futuro de los territorios rurales.