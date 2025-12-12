La Mancomunidad Espadán Mijares aprueba un presupuesto récord de 2,1 millones para 2026

El pleno de la Mancomunidad Espadán Mijares ha aprobado esta semana por unanimidad en el Pleno trimestral el presupuesto general para 2026, con un montante total de 2.122.725,83 euros, la mayor cantidad hasta ahora en la entidad comarcal. La mayor parte, 1.055.469 euros, se la lleva el capítulo de personal.

Le sigue, con un total de 812.626,83 euros, el apartado de gastos corrientes en bienes y servicios, en el que se incluye la recogida de residuos sólidos urbanos, y cartón y papel, además del tratamiento de los residuos.

La cantidad prevista para inversiones reales asciende a 222.000 euros, gracias a la última anualidad del plan de sostenibilidad turística en destinos, como ha destacado en la sesión el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Ribesalbes, José Medina Lozano.

En cuanto a los ingresos, se nutren básicamente de las transferencias corrientes por parte de la Generalitat y la Diputación de Castellón, con un montante total de 1.231.685,83. También se ha aprobado un límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2026 de 2.356.105,75 euros.

Igualmente por unanimidad se han aprobado el resto de puntos del orden del día: modificación de las comisiones de Intervención Social y la técnica informativa de Servicios sociales, la relación de puestos de trabajo (RPT) y las cuotas que los 15 municipios deben satisfacer a la Mancomunidad, así como el calendario trimestral de pago de las mismas.