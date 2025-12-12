Los mayores de un pueblo de Castellón llenan su nuevo hogar del jubilado: "Es nuestro espacio de reunión"

Los mayores de un municipio del Alto Palancia ya pueden disfrutar del nuevo y completamente renovado Hogar del Jubilado. El Ayuntamiento de la localidad ha inaugurado la rehabilitación integral de este espacio, que se convertirá en el nuevo centro de reunión y encuentro de los mayores.

Se trata de Castellnovo y su alcalde, Antonio López Gil, acompañado por la corporación local y por una buena parte de los mayores, ha sido el encargado de cortar la cinta en el acto de inauguración.

El primer edil, visiblemente satisfecho, ha agradecido a los mayores del municipio la paciencia mostrada durante el desarrollo de las obras. La espera ha valido la pena, ya que el centenar de asistentes al acto ha quedado muy satisfecho con el nuevo local, tras recorrerlo y haberse podido sentar por primera vez en las mesas que, a partir de ahora, serán su punto de encuentro, distracción, “charradas” y socialización.

El Ayuntamiento ha invertido más de 100.000 euros en el nuevo espacio. Además, el consistorio ha conseguido una subvención que permitirá que más del 80% de la inversión proceda de esta ayuda, lo que reduce la carga para las arcas municipales de Castellnovo.

Mejoras

El nuevo local dispone de un amplio espacio para el hogar; los aseos y todos los espacios son accesibles para personas con movilidad reducida. La cocina y la zona de barra son completamente nuevas, y la decoración, con paredes blancas, ha respetado las fotografías de lugares icónicos de Castellnovo. Además, en el nuevo diseño se ha creado una terraza interior que permitirá que, incluso en invierno, “puedan salir a tomarse el café al exterior, pero estando a cubierto”, ha explicado el alcalde. Una gran puerta acristalada divide el interior de esta terraza cubierta. Asimismo, el hogar dispone de una pequeña sala, algo más independiente, donde leer o disfrutar de una manera más relajada.

Desde la asociación de jubilados han valorado muy positivamente el nuevo hogar y han mostrado su satisfacción por el resultado. Además, de forma previsora, el Ayuntamiento de Castellnovo ya licitó el pasado verano la gestión del hogar, de manera que, desde su inauguración, ya está en servicio para los mayores del municipio.

“Para nosotros es mucho más que un hogar, es nuestro espacio de reunión y convivencia”, han indicado desde la asociación.