Nuevo convenio a tres bandas para garantizar la llegada de agua y luz a Sant Joan de Penyagolosa

El pleno del Consell ha autorizado el convenio marco entre la Generalitat, la Diputación de Castellón y el obispado de Segorbe-Castellón para la instalación de infraestructuras destinadas a garantizar el acceso de suministros básicos al santuario de Sant Joan de Penyagolosa.

Este acuerdo se enmarca en el convenio suscrito por estas tres instituciones en 2021 y prorrogado hasta 2025, para la recuperación y rehabilitación de este este conjunto arquitectónico protegido como BIC y monumento histórico-artístico.

En concreto, el convenio marco autorizado por el Consell, en el que se reconoce el valor histórico, espiritual y cultural de Sant Joan de Penyagolosa como referente para las comarcas del interior de la provincia de Castellón y para el conjunto de la Comunitat Valenciana, tiene como finalidad coordinar las actuaciones necesarias para la instalación de infraestructuras de suministro de electricidad, agua y telecomunicaciones en el templo.

Las obras que se llevarán a cabo garantizarán el acceso de suministros básicos desde el municipio de Vistabella hasta el conjunto arquitectónico, integrado por el santuario-hospedería y los edificios anexos de albergue y centro de interpretación, ambos de titularidad de la Generalitat.

Estas acometidas son imprescindibles para posibilitar la apertura al uso público del conjunto patrimonial, el funcionamiento de los servicios de hostelería y la organización de actividades culturales, turísticas, deportivas y religiosas

Antecedentes

La Generalitat suscribió en junio de 2021 un acuerdo con el Obispado de Segorbe-Castellón con el fin de llevar a cabo las actuaciones necesarias para la restauración de este conjunto arquitectónico protegido como BIC y monumento histórico-artístico ubicado en Vistabella.

Se trata de una actuación que da valor a los diferentes usos de este bien patrimonial, lo que abarca la realización de actos de culto, actividades turísticas y culturales, la utilización de la hospedería y la dinamización del conjunto histórico y su entorno natural.

Para ello, se recoge el compromiso de la Generalitat y la Diputación de financiar entre ambas el 50 % del coste de estas obras para su rehabilitación y conservación, que asciende a 4,5 millones de euros.

En este marco, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha suscrito convenios singulares en los ejercicios económicos de 2022 a 2025, para la realización de diferentes actuaciones de restauración y rehabilitación que a las que la Generlaitat ha aportado cerca de 1,5 millones de euros.

Origen del templo

El santuario de Sant Joan de Penyagolosa, de origen gótico, es un conjunto arquitectónico enclavado en el parque Natural del Penyagolosa propiedad de la Diócesis de Segorbe-Castellón, que está declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico-artístico y supone un valioso elemento del patrimonio histórico y cultural de las comarcas de Castellón.

Está formado por un conjunto de edificaciones que tiene su origen a finales del siglo XIV, aunque su núcleo principal data del siglo XVI mientras que la iglesia fue edificada en el siglo XVIII.

Además de su valor arquitectónico y artístico, cada año acoge una de las manifestaciones culturales y religiosas más singulares de la Comunitat Valenciana, como son el conjunto de peregrinaciones desde los municipios de Les Useres, Culla, Xodos, Vistabella del Maestrat y Puertomingalvo, lo que le confiere un especial valor.