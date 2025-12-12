Peñíscola da luz verde a un presupuesto de 25,9 millones: todas las inversiones

Peñíscola ha aprobado este viernes en pleno su presupuesto para el 2026, que asciende a 25.920.551,52 euros, de los cuales 7.320.000 irán destinados a inversiones, con gran protagonismo para el final de las obras del Centro de Estudios.

Las cuentas han salido adelante con los votos a favor del PP (gobierna con mayoría absoluta), la abstención del PSPV-PSOE y los votos en contra de Vox y Compromís.

Foto del pleno de este viernes en Peñíscola. / Alba Boix

El alcalde, Andrés Martínez, reivindicó “la convicción de este equipo de gobierno de no subir impuestos", puesto que siguen apostando por "no incrementar la presión fiscal a la ciudadanía, optando por trabajar desde la eficiencia en la gestión para ofrecer los mejores servicios y realizar las inversiones más productivas sin que ello suponga ahogar las economías de las familias”.

Compra de los terrenos junto al cementerio

El primer edil puso en valor el hecho “de haber conseguido liquidar durante el pasado ejercicio dos préstamos, por valor de 3.086.137,06 euros en total, correspondientes al pago de las obras realizadas para paliar los efectos del temporal Gloria en el litoral, así como para la compra del Centro de Estudios”.

Esta operación financiera permitió que al consistorio reducir su deuda viva por debajo del 10%, “lo que nos permitía afrontar una nueva e importante operación financiera, obteniendo un nuevo préstamo de 2,6 millones de euros para la compra de los terrenos colindantes al cementerio municipal”.

Esta es una de las dos inversiones importantes por las que apuesta el Ayuntamiento, y con ella adquirirá un terreno de 22.000 metros cuadrados para ampliar el cementerio, instalar nuevas infraestructuras y crear plazas de aparcamiento cercanas al núcleo urbano.

Rehabilitación del Centro de Estudios

La otra gran inversión, que es la que vuelve a liderar un año más el capítulo de inversiones, irá destinada a la rehabilitación del Centro de Estudios (cuyas obras están en marcha con el objetivo de estra terminadas en junio), que asciende a 4.777.377,20 euros para el año 2026, de los cuales el Ayuntamiento aportará 2.577.377,20 y la Generalitat 2.200.000.

“Le recuperación de este espacio supondrá unificar los servicios municipales en un recinto que se modernizará, mejorará su accesibilidad y embellecerá una zona estratégicamente ubicada frente al núcleo histórico, en el istmo entre las dos playas de la localidad”, enfatizó el alcalde.

Visita a las obras del Centro de Estudios de Peñíscola. / Mediterráneo

El Consell aprueba la prórroga del convenio con el Ayuntamiento para acabar las obras del Centro de Estudios El Consell ha autorizado la modificación del convenio entre la Generalitat, a través de Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, y el Ayuntamiento de Peñíscola para la rehabilitación integral del Centro de Estudios para su destinación a usos administrativos. En concreto, la modificación consiste en la prórroga y redistribución de las anualidades originalmente previstas, atendiendo así a la solicitud municipal Tras la ejecución por parte del Ayuntamiento de Peñíscola de la opción de compra del inmueble en 2023, y a causa de la duración del proceso de aprobación en la Junta de Gobierno Local en 2024, así como de la adjudicación del contrato de obras en 2025, se requiere la redistribución de las anualidades previstas en el convenio inicial. Así, se atiende la solicitud de la corporación municipal de prorrogar la duración del convenio hasta 2027. El convenio original, firmado en 2022, contemplaba una financiación de 3.185.000 euros repartidos en cuatro anualidades. La adenda de prórroga, que mantiene la cuantía económica original, implica la redistribución de las cantidades anuales e incluye la posibilidad de otra prórroga. Cabe recordar que esta rehabilitación, que promueve y ejecuta el Ayuntamiento de Peñíscola, prevé la adaptación del Centro de Estudios a fin de albergar de la práctica totalidad de las dependencias administrativas municipales, reubicándolas y facilitando la accesibilidad a sus servicios.

Otras intervenciones

Siguiendo en el capítulo de inversiones, Peñíscola programa para 2026 la mejora en parques infantiles, ya que se contempla la renovación de un área situada en la zona de Peñismar, la ubicación de un nuevo parque de calistenia en la avenida Papa Luna y la renovación del parque deportivo de la playa Sur. Además, el consistorio prevé la contratación de la redacción de proyectos como el del párking subterráneo bajo el Centro de Estudios.

Otras de las inversiones previstas son la mejora del alumbrado en Sant Antoni y Cap Blanc, la redacción del proyecto de reurbanización del casco antiguo, la mejoras y pavimentación de vías públicas, la mejora de instalaciones en el CEIP Jaime Sanz o la sustitución del parquet en el pabellón polideportivo, esta última con financiación de la Generalitat.

“Con recursos propios se van a llevar a cabo inversiones como las necesarias para la reposición de infraestructuras en playas, mejoras en el edificio sociocultural, la rehabilitación de los aseos públicos en el núcleo histórico, la redacción del proyecto de mejora del vial La Volta, la compra de material de la Policía Local, la mejora de la señalización vial, los equipos y aplicaciones informáticas, mejoras en el pabellón polideportivo así como en la zona del campo de fútbol, mejoras en las oficinas de Tourist Info, así como la propuesta de ampliación del arbolado en vía pública, que fue la más votada dentro de los presupuestos participativos.

El plan Impulsa de la Diputación de Castellón ayudará en Peñíscola a ejecutar las obras de canalización de aguas en la rotonda de la Cardona, junto al parking disuasorio.

El presupuesto incluye también el incremento del 4% en la partida de personal, con incremento de salario, inclusión de recursos para el pago de la carrera profesional al funcionariado, recursos para la realización de horas extraordinarias, así como la multiplicación de recursos ya existentes para el refuerzo de operativos de seguridad, por parte de la Policía Local.