Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca

La Policía Local de Almenara ha tenido que intervenir tras detectar a dos collidors que estaban recogiendo naranjas en un huerto distinto al autorizado.

Los hechos se produjeron durante una patrulla de vigilancia rural, cuando los agentes comprobaron que los trabajadores, pese a contar con permiso para recolectar en una finca colindante, se habían equivocado de parcela y habían recogido por error 50 cajas de naranjas de un terreno diferente.

Ante esta situación, la rápida actuación policial permitió contactar de inmediato con el propietario del campo afectado.

Policía Local de Almenara

Acuerdo para abonar el valor de la fruta recolectada

Gracias a la mediación de los agentes, ambas partes alcanzaron un acuerdo amistoso para abonar el valor de la fruta recolectada, evitando así mayores perjuicios y resolviendo el incidente de manera consensuada.

Desde la Policía Local de Almenara han destacado que esta actuación se enmarca dentro del dispositivo especial de vigilancia rural que se está desarrollando en las últimas semanas, con el objetivo de prevenir daños a los agricultores y proteger los campos del término municipal.

El cuerpo policial ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad, la tranquilidad vecinal y la protección del sector agrícola local.