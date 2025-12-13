Agua para no perder vecinos: un pueblo de Castellón garantiza el abastecimiento a su pedanía

El Ayuntamiento de Puebla de Arenoso formaliza la recepción de las obras de conexión de la red de abastecimiento de agua potable a la pedanía de Los Calpes, un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana con una inversión de 353.000 euros y que garantiza un servicio básico largamente reivindicado por los vecinos.

Las obras, adjudicadas en pleno el pasado 25 de agosto, han concluido en menos de cuatro meses y permiten asegurar el suministro de agua potable a este núcleo de población. El alcalde, Jesús Salvador, subraya que se trata de una actuación esencial para el futuro del municipio. “Sin la inversión de la Generalitat Valenciana y la ayuda técnica de la Diputación de Castellón nunca podríamos haber acometido esta obra. Hoy es una realidad que ha costado mucho, pero ha merecido la pena”.

El proyecto ha consistido en la conexión de la pedanía de Los Calpes al pozo del Bancal Royo, resolviendo un problema histórico de abastecimiento que condicionaba la vida diaria de los vecinos. Con una población de 169 habitantes, según datos del INE, el alcalde insiste en que “no queremos perder ni uno, queremos ganarlos”, y para ello considera imprescindible garantizar servicios básicos que aporten bienestar y calidad de vida.

En este proceso, Salvador destaca el respaldo institucional recibido. “Hemos encontrado la mano amiga de la Generalitat Valenciana, que ha financiado la obra, y la sensibilidad de la Diputación Provincial de Castellón, que nos ha prestado asistencia técnica durante todo el proceso”, señala.

Próxima puesta en marcha

La activación del sistema está prevista en breve, una vez entre en funcionamiento el equipamiento electromecánico ubicado en el paraje del Bancal Royo, a unos 400 metros del casco urbano. Con ello, Los Calpes dispondrá de un servicio fundamental, especialmente relevante en los meses de verano, cuando la pedanía llega a multiplicar por diez su población.